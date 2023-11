La dirigenza dell'Inter avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione un nuovo nome per rinforzare le fasce: si tratterebbe di Sacha Boey, esterno del Galatasaray. Il giocatore franco-camerunese piacerebbe in particolare a Giuseppe Marotta, che vorrebbe provare a portarlo a Milano con un possibile investimento di circa 25 milioni di euro nella prossima estate.

L'arrivo del laterale però sembrerebbe essere subordinato al possibile addio di Denzel Dumfries, le cui quotazioni sarebbero in ascesa, soprattutto in Premier League, dove diversi top club starebbero muovendosi per lui.

L'Inter su Sacha Boey per il futuro della fascia destra

Dalle ultime indiscrezioni di calciomercato, l'Inter sembrerebbe essere sulle tracce di un talentuoso terzino destro per rinforzare la squadra: dopo la pista Buchanan, il cui nome è stato spesso associato ai nerazzurri, ora sembrerebbe essere Sacha Boey a catturare l'attenzione della dirigenza nerazzurra.

Il franco-camerunese, attualmente sotto contratto con il Galatasaray nella Super Lig turca, potrebbe essere l'opzione ideale per il futuro della squadra, specialmente in vista della possibile cessione di Dumfries, che piacerebbe molto in Inghilterra a diversi top club.

Sacha Boey ha rapidità e inclinazioni offensive dichiarate: il suo stile di gioco dinamico e la capacità di contribuire sia in fase difensiva che offensiva lo rendono un profilo attraente per l'Inter.

Le voci riguardanti l'interesse dell'Inter per Boey sono emerse dalle informazioni diffuse dal portale turco ‘Fotomaç’; secondo quanto riportato, il club milanese sarebbe intenzionato a monitorare da vicino le performance del terzino franco-camerunese nelle prossime settimane e in caso di un rendimento positivo, l'Inter può valutare l'opzione di un trasferimento definitivo, con una cifra stimata intorno ai 25 milioni di euro.

Il laterale destro nelle scorse settimane è stato accostato spesso anche alla Juventus, anch'essa alla ricerca di un giocatore in quel reparto.

L'eventuale cessione di Denzel Dumfries

Il possibile acquisto di Boey sembrerebbe però essere strettamente legato all'eventuale cessione a luglio di Dumfries; la società nerazzurra potrebbe beneficiare di un cospicuo ricavo dalla cessione del terzino olandese, il cui valore sul mercato è attualmente superiore alla cifra ipotizzata per l'acquisto di Boey.