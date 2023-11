Il Barcellona sta lavorando alle situazioni contrattuali di diversi giocatori in scadenza e che non sarebbero considerati dei titolari dal tecnico Xavi. Parliamo soprattutto di Marcos Alonso e di Sergi Roberto: entrambi i giocatori hanno recentemente prolungato i loro contratti con la società spagnola, ma solo per una stagione, con l'opzione di estenderne la durata per un altro anno. Tuttavia, sembra che il Barcellona stia prendendo in considerazione la possibilità di non prolungare ulteriormente i loro contratti oltre giugno.

Proprio per questo motivo Marcos Alonso e Sergi Roberto sarebbero finiti nel mirino della Juve per rinforzare il centrocampo nel 2024.

Marcos Alonso e Sergi Roberto sarebbero valutati dalla Juventus per il mercato di gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando gli acquisti di due giocatori del Barcellona, Marcos Alonso e Sergi Roberto. Chi interesserebbe maggiormente alla Juve è Sergi Roberto, un rinforzo utile per la fascia destra e avrebbe la versatilità di giocare anche come mezzala a centrocampo. Conosciuto per la sua duttilità e dedizione alla squadra, Sergi Roberto ha visto il suo tempo in campo notevolmente diminuito durante la stagione attuale. L'arrivo di Íñigo Martínez e il crescente ruolo di Balde hanno influito sul suo coinvolgimento nella squadra.

Anche Marcos Alonso sta raccogliendo sempre meno minutaggio, poiché il tecnico Xavi sta cercando di valorizzare soprattutto i giovani cresciuti nel settore giovanile del Barcellona.

Tuttavia, al momento, il futuro professionale di Marcos Alonso potrebbe subire ulteriori rivalutazioni nel corso della stagione. Le dinamiche della squadra e le scelte dell'allenatore potrebbero influire sulle prospettive di gioco dei due giocatori, e quindi sulle decisioni di mercato della Juventus. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se la Juventus farà mosse concrete per aggiudicarsi questi giocatori in futuro.

Le possibili idee di mercato della Juventus

La Juventus ha altre esigenze nel mercato di gennaio: si valutano soprattutto acquisti a centrocampo considerando le squalifiche di Pogba e Fagioli. Uno dei campionati seguiti da vicino dalla società bianconera è quello francese, in quanto vi si trovano giovani di qualità che potrebbero tornare utili sin da subito ad Allegri. Fra i nomi che piacciono alla società bianconera spiccano sicuramente Khephren Thuram del Nizza e Habib Diarra del Strasburgo.