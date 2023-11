Angelo Di Livio, ex giocatore di Fiorentina e Juventus, ha recentemente rilasciato un'intervista al quotidiano Libero prima del match fra le due squadre, nella quale ha parlato delle prospettive di mercato della società bianconera ed espresso anche una considerazione su Antonio Conte, suo ex compagno di squadra alla Juve e in Nazionale.

In particolare Di Livio ha affermato che Conte gradirebbe ritornare alla Juventus, ha inoltre aggiunto che anche la Roma e il Napoli sarebbero due destinazioni ideali per il tecnico pugliese.

L'ex centrocampista Di Livio ha parlato del futuro professionale di Conte

"Chi prende Conte fa un affare. Lui tornerebbe molto volentieri alla Juve", sono state queste le dichiarazioni di Angelo Di Livio in una recente intervista a Libero. L'ex giocatore e attuale commentatore sportivo ha inoltre aggiunto: "Lo vedrei bene anche alla Roma in caso di addio di Mourinho o al Napoli, insomma il tecnico pugliese resta perfetto per tutti".

Sul fronte della lotta per il campionato di Serie A, Di Livio ha indicato l'Inter come favorita, ritenendola la squadra più forte per la profondità della rosa e lodando il lavoro di Inzaghi. Ha poi però sottolineato l'importanza per la Juventus di rimanere in corsa fino a gennaio, aggiungendo che alcuni rinforzi a centrocampo potrebbero sollevare ulteriormente il livello della squadra di Allegri.

Angelo Di Livio sul calciomercato della Juventus

Parlando di mercato Angelo Di Livio ha poi menzionato Rodrigo De Paul come un possibile rinforzo utile per la mediana della Juventus, sottolineando la qualità e la creatività che potrebbe apportare al reparto. Ha anche espresso un apprezzamento per Lazar Samardzic dell'Udinese.

Riguardo ai giocatori attuali della Juventus, Di Livio ha commentato l'esigenza di recuperare fisicamente Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, inoltre ha aggiunto di ritenere Moise Kean meritevole di giocare dopo le sue prestazioni positive. Ha poi elogiato Chiesa come un giocatore di alto livello capace di fare la differenza, enfatizzando la sua abilità nel cambiare il corso di una partita con le proprie giocate.

A proposito di Vlahovic invece Di Livio ha affermato: "Dusan deve ritrovare continuità. A Firenze era più cattivo sotto porta, inoltre deve migliorare nel gioco di squadra e nell’accompagnare l’azione. Però su una cosa non ho dubbi: Vlahovic è un grande giocatore".