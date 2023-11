L'Inter potrebbe sacrificare almeno un big sul mercato la prossima estate per finanziare le operazioni di rafforzamento della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Lo stesso amministratore delegato, Giuseppe Marotta, nelle scorse settimane ha ammesso come potrebbe esserci almeno un sacrificio, anche perché ci sono i paletti del fair play finanziario da rispettare. Tra i nomi che potrebbero essere in uscita c'è Nicolò Barella: tuttavia, nonostante il suo rendimento altalenante, continua ad essere apprezzato da numerosi estimatori in tutta Europa.

Tra i club maggiormente interessati c'è il Bayern Monaco, con il quale i rapporti sono eccellenti, come dimostrano i trasferimenti a Milano della scorsa estate di Benjamin Pavard e Yann Sommer per una cifra complessiva vicina ai 40 milioni di euro.

Chi potrebbe fare qualcosa a centrocampo già a gennaio è il Milan. I rossoneri stanno avendo qualche difficoltà di troppo legata anche agli infortuni e con i tempi di recupero di Ismael Bennacer che restano incerti. Uno dei nomi finiti nel mirino del Milan è quello di Ivan Ilic, che al Torino non è considerato intoccabile da Ivan Juric che spesso lo fa ruotare con Ricci e Tameze.

Bayern Monaco su Barella

Uno dei big dell'Inter che potrebbe essere molto chiacchierato sul mercato la prossima estate è Nicolò Barella.

D'altronde la società nerazzurra si è cautelata prendendo Davide Frattesi qualche mese fa e sta provando a mettere le mani su Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli. Barella, infatti, sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco, il quale ha già dimostrato di non esitare nel fare importanti investimenti su giocatori di grande talento come il classe 1997.

L'Europeo della prossima estate, al quale si spera possa partecipare anche l'Italia, potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo del giocatore per la gioia della società nerazzurra che lo valuta almeno tra i 60 e i 70 milioni di euro. La fumata bianca, però, potrebbe arrivare per una proposta superiore alla sua valutazione, dinanzi ad un'offerta intorno agli 80 milioni di euro più bonus.

In questo modo l'Inter avrebbe anche una cospicua liquidità per andare a rinforzare tutti gli altri reparti.

Milan su Ilic

Il Milan è in cerca di rinforzi in mezzo al campo già in vista della prossima sessione invernale di Calciomercato. Ci sarebbe un nome che piacerebbe molto ai dirigenti rossoneri: Ivan Ilic. Quest'ultimo può giocare sia in un centrocampo a due che in un centrocampo a tre, dando diverse soluzioni dal punto di vista tattico a Stefano Pioli. Il Torino non ha chiuso le porte alla cessione, avendo già Ricci e Tameze in quel ruolo, ma ha fatto sapere che si siederà a trattare solo dinanzi a proposte superiori ai 20 milioni di euro, aprendo anche al prestito ma con obbligo di riscatto.