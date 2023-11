'Interesse dell'Atletico Madrid per Dusan Vlahovic': così si è espresso il giornalista sportivo Luca Momblano parlando a Juventibus di una possibile trattativa di mercato che vedrebbe la compagine allenata da Diego Simeone interessata al centravanti serbo della Juventus, che già a gennaio potrebbe cambiare casacca.

Dato che nei Colchoneros gioca un obiettivo dei mercato dei bianconeri, Rodrigo De Paul, il ds Cristiano Giuntoli starebbe pensando a richiedere proprio il cartellino dell'argentino: il nodo perchè l'operazione vada a buon fine sta tutto nelle cifre.

Vlahovic vale 70-80 milioni, De Paul 30: affare complesso ma non impossibile

Rodrigo De Paul è uno dei calciatori del panorama europeo che più piacciono al tecnico Massimiliano Allegri per rinforzare il centrocampo: ha qualità e forza fisica, sa fornire assist ed andare in gol, ha il tiro da fuori e ha visione di gioco, tutte qualità di cui la mediana bianconera oggi è sprovvista.

Se a questo si aggiunge l'enorme esborso che la Juventus dovrà compiere per trattenere in rosa Dusan Vlahovic, che dal 2025 passerà a guadagnare da 7 a 12 milioni netti, cosa che condurrà la società a spendere ben 40 milioni lordi, ben si comprendono i contorni di un affare che bianconeri e madridisti potrebbero realmente condurre in porto: Simeone vorrebbe il serbo, Allegri abbraccerebbe con piacere l'ex Udinese (che invece Simeone non impiega molto), da qui la possibilità di combinare uno scambio a patto però che l'Atletico Madrid sia disposto ad aggiungere 30-35 milioni di euro di conguaglio aggiuntivo.

In più di un'occasione Cristiano Giuntoli ha evidenziato come il club avrebbe ascoltato offerte importanti per il centravanti ex Fiorentina, ma la querelle estiva col Chelsea, che non è mai arrivato ad offrire il denaro richiesto dai bianconeri, dimostra come la società non voglia svendere il capitale che ritiene ad avere tra le mani: o l'offerta tocca i 75-80 milioni tra cash e cartellino di De Paul o non se ne farà nulla.

Per il centrocampo piace sempre Kalvin Phillips del Manchester City

Oltre al profilo di De Paul, Giuntoli segue anche altri calciatori che sarebbero utili al centrocampo della Juventus: in quest'ottica va letto l'affare quasi in chiusura col Manchester City per l'acquisto in prestito di Kalvin Phillips già a gennaio a fronte di un prestito oneroso, da 4-5 milioni, più diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, più o meno la metà di quanto il City spese per acquistarlo dal Leeds.

Il calciatore gioca molto poco con Guardiola e cambierebbe aria molto volentieri, anche il tecnico spagnolo ha recentemente dichiarato che non tratterrà in rosa calciatori ‘scontenti’ del poco impiego.