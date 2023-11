"Chiellini è stato un grandissimo capitano. Mi ha aiutato tanto nella crescita, a capire cosa voglia dire questa maglia ed è una leggenda vera di questa società": così Federico Chiesa protagonista di un gioco sui canali social ufficiali della Juventus in cui ha dovuto indovinare alcuni grandi ex bianconeri tramite la lista delle squadre in cui hanno militato in carriera.

Tante le dichiarazioni interessanti, dai leader tecnici della squadra di oggi fino a quelli che sempre secondo Chiesa sono stati i grandi del passato.

Le dichiarazioni di Chiesa su Zidane e Danilo:' Zizou un fenomeno, il brasiliano è un grande leader'

"Danilo? È diventato da poco capitano, è un grande leader. Nello spogliatoio ci dà sempre una mano a far capire ai nuovi cosa significa davvero indossare questa maglia, far parte di questa società e famiglia" ha dichiarato l'attaccante bianconero parlando del capitano odierno della Juventus di Allegri.

"Un fenomeno, un fuoriclasse assoluto. Mi sarebbe piaciuto giocare assieme a lui" ha invece dichiarato a proposito di Zinedine Zidane, che in carriera ha affrontato molte volte il padre di Federico, Enrico. Proprio ai tempi della militanza al Parma, l'esterno della nazionale di Spalletti è stato ritratto in foto con un altro grande figlio d'arte, Marcus Thuram: "Abbiamo una foto quando giocavano insieme lui e mio padre ai tempi del Parma, con anche suo figlio Marcus che gioca oggi in Serie A e sta facendo molto bene".

Federico Chiesa: 'Buffon, un onore aver giocato con lui'

"Buffon? Lo conosco dai tempi di Parma, anche se non me lo ricordo bene. Lui si ricorda di me perché mi ha preso in braccio che ero davvero piccolo, mi ricordo una scena che mi racconta sempre mio padre. Entrò in casa con i capelli sparati con il gel e iniziai a piangere.

Quando l'ho rincontrato qua alla Juve è stato veramente un onore giocare assieme a lui e vederlo ogni giorno, perché davvero lui è stato una leggenda di questo sport" ha invece dichiarato l'esterno bianconero autore fin qui di 4 reti in campionato a proposito dello storico estremo difensore della Juventus e della Nazionale italiana.

Spazio poi a delle considerazioni anche sul portiere di oggi, Szczesny - "Ha giocato nel Brentford? Non lo sapevo. Nell'Arsenal sì, perché lo vedevo in Champions League" -, su Gonzalo Higuain - "Mi ricordo l'esordio in Serie A, qua allo Stadium contro la Juve, fece gol lui, il 2-1, me lo ricordo bene" - e su Simone Padoin, che dopo gli anni da calciatore è entrato a far parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri: "Mi fa ridere perché quando l'ho affrontato a Cagliari l'ho saltato sempre, glielo ricordo ogni volta. No, scherzo. Ho un grande rapporto con lui, ha vinto ed è stato un giocatore importante".