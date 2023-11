Il mercato di gennaio si avvicina e con esso anche le possibili nuove trattative di mercato.

L'Inter dovrà con ogni probabilità guardarsi, come le accade praticamente ad ogni sessione, dai possibili attacchi esteri su Nicolò Barella, che interesserebbe al Bayern Monaco. Anche Alessandro Bastoni sarebbe finito nel mirino della Premier League, con il Manchester United che sarebbe interessato al suo talento e propositività sulla fascia mancina.

Discorsi opposti per il Milan: Giroud non offre più le garanzie di qualche anno fa, Okafor fatica ad integrarsi e Jovic non appare all'altezza del compito.

Serve dunque un attaccante, l'ultimo (clamoroso) nome sarebbe quello di Gabigol, ex Inter, che potrebbe tornare a Milano già a gennaio.

Il Bayern può bussare alle porte dell'Inter

Le sempre più insistenti voci di un passaggio di Joshua Kimmich al Barcellona di Xavi stanno inducendo il club bavarese a guardarsi attorno per un possibile sostituto: gli occhi dei dirigenti teutonici si sarebbero così posati a poche centinaia di km di distanza, sulla Milano nerazzurra, laddove Nicolò Barella soddisferebbe a pieno le caratteristiche che i tedeschi vanno cercando. Beppe Marotta ha acquisito il centrocampista dal Cagliari nel 2019 spendendo circa 45 milioni, il Bayern potrebbe addirittura offrire il doppio mettendo così in seria difficoltà il club nerazzurro.

Se appare molto complesso che un giocatore di questo calibro si possa spostare a gennaio, in estate la musica sarà diversa anche perchè l'Inter ha già acquisito un calciatore praticamente identico a livello di collocazione tattica e caratteristiche, Davide Frattesi. Barella lega perfettamente difesa e attacco, sa fare praticamente tutto attaccando con grande efficacia e difendendo con altrettanta verve.

Non sarà facile rinunciarci ma davanti a certe cifre sarebbe oltre modo complesso dire di no.

Lo United seguirebbe Alessandro Bastoni per la difesa

Circa 65 milioni di euro sarebbero invece pronti da parte del Manchester United per Alessandro Bastoni, altro perno della compagina interista. I Reds vorrebbero dunque acquisire il laterale nerazzurro con gli ultimi rumors a raccontare addirittura di un possibile scambio con Andrè Onana, che la scorsa estate ha svolto il tragitto opposto approdando in Premier proprio dall'Inter.

Se da una parte la cosa appare appartenere più ad un universo fantacalcistico, dall'altra alcuni pezzi di un complesso puzzle andrebbero a posto: Sommer sta giocando su ottimi livelli ma ha 35 anni, Onana all'Inter ha fatto benissimo mentre allo United sta inanellando prestazioni da incubo che potrebbero indurre il club inglese a sbarazzarsene al più presto e prima che la valutazione crolli. In estate il portiere ex Ajax è stato ceduto per 55 milioni, oggi vale sicuramente meno, motivo per il quale lo United dovrebbe offrire un ricco conguaglio (almeno 20 milioni) per condurre in porto l'affare. E' troppo presto per comprendere la fattibilità dell'operazione, radio mercato ne racconta l'esistenza sotto traccia ma al momento non è nulla più di un fantasioso rumor anche perchè Bastoni è una bandiera dell'Inter e ha da poco rinnovato il proprio accordo col club.

Gabigol al Milan suggestione per gennaio

Gabriel Barbosa, noto come Gabigol, potrebbe rientrare a Milano cambiando sponda del Naviglio. Il rumor che vede il Milan sull'ex Inter arriva dall'Inghilterra laddove comunque si racconta anche di un Manchester United pronto a proporre al Flamengo uno scambio con Anthony. Il contratto di Gabigol scade a dicembre 2024, con una decina di milioni l'affare potrebbe chiudersi già a gennaio.