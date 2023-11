La Juventus starebbe valutando un talentuoso centrocampista che sta disputando un inizio di stagione importante in Serie A: lui è Matteo Prati, giovanissimo calciatore del Cagliari classe 2003 sotto la guida di Claudio Ranieri.

Giunto in Sardegna dalla SPAL per circa 5 milioni di euro, si sta rivelando uno dei giovani più interessanti del campionato con sette match già disputati in questa stagione conditi da quattro presenze con la nazionale Under 21 italiana.

Giuntoli ha messo nel mirino il centrocampista del Cagliari Matteo Prati

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque valutando l'acquisto del centrocampista del Cagliari Matteo Prati che potrebbe essere prelevato già nel mercato di gennaio per rimanere però in prestito nella società sarda fino a giugno.

Il cammino professionale di Prati ha avuto inizio nelle giovanili del Cesena e del Ravenna, società con cui ha esordito sia in Serie C che in Serie D a seguito della retrocessione. La scelta di rimanere in Serie D con il Ravenna si è dimostrata azzeccata, permettendo al giovane centrocampista di sviluppare il proprio talento lontano dai condizionamenti mediatici e di forgiarsi in un ambiente competitivo.

Il suo trasferimento al Cagliari durante l'estate del 2022 è stato un passo significativo nella sua carriera. La squadra sarda ha investito fiduciosamente 5 milioni di euro su di lui e i risultati finora sono stati più che promettenti.

L'approccio graduale del Cagliari nell'introdurlo nel contesto della Serie A sta dando i risultati sperati, con Prati che ha dimostrato di essere all'altezza delle aspettative.

Giuntoli continua a seguirlo e prepara eventuali mosse ma non quello di Prati non è il solo profilo monitorato dai dirigenti bianconeri ad oggi.

Phillips e Samardzic, Prati non è il solo centrocampista seguito da Giuntoli

Il solo Prati non basterebbe di certo a soddisfare le esigenze di Massimiliano Allegri che in mezzo al campo ha numericamente bisogno di nuovi elementi, complici soprattutto le defezioni di Pogba e Fagioli: già per gennaio il ds Giuntoli è allora pronto a prelevare Kalvin Phillips dal Manchester City - in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni - e Lazar Samardzic dell'Udinese, per cui c'è chi giura che l'ex dirigente del Napoli avrebbe già offerto 5 milioni per il prestito con riscatto fissato a 16-17 milioni di euro.