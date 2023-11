La Juventus è al lavoro per definire i rinforzi a centrocampo per il mercato di gennaio. Uno dei nomi graditi dalla società bianconera è sicuramente Lazar Samardzic, che la società bianconera valuterebbe dal Calciomercato estivo. Diversi addetti ai lavori sottolineano come il centrocampista non si sarebbe trasferito all'Inter perché cercato dalla Juventus. Attualmente il nazionale della Serbia preferirebbe quindi l'approdo a Torino. Intanto secondo le ultime notizie di mercato osservatori bianconeri avrebbero assistito a Udinese-Juventus della dodicesima giornata di campionato.

Motivo della presenza della società bianconera al Dacia Stadium sarebbe proprio Lazar Samardzic, che continuerebbe ad essere il preferito della Juventus per il centrocampo. Il problema di fondo sarebbe rappresentato dall'Udinese e dalle richieste di mercato della società friulana. Sarebbero superiori rispetto alla valutazione di mercato stabilita dall'Udinese per il giocatore nel recente calciomercato estivo, ovvero quando aveva raggiunto l'intesa economica con l'Inter.

La Juventus avrebbe visionato in Udinese-Atalanta il centrocampista Samardzic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato osservatori della Juventus avrebbero visionato Lazar Samardzic nel pareggio fra Udinese-Atalanta nel match della dodicesima giornata di campionato.

Segnale evidente di come il centrocampista rimanga uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera per rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio. Il nazionale della Serbia avrebbe già un'intesa economica con la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 1,2 milioni di euro a stagione. Mancherebbe quello con l'Udinese, che avrebbe chiesto un prezzo di mercato superiore rispetto all'intesa raggiunta con l'Inter nel recente calciomercato estivo.

Come è noto infatti il centrocampista della nazionale della Serbia sarebbe stato vicino alla società milanese ma avrebbe deciso di aspettare la Juventus. Si è parlato in estate di un prestito oneroso da 4 milioni di euro più diritto di riscatto a 19 milioni di euro che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali, su tutti la qualificazione alla Champions League.

Attualmente però la società friulana non sarebbe disposta a trattare su questa base, per questo la trattativa di mercato al momento si sarebbe fermata. Non è da scartare la possibilità che queste pausa nazionali serva per provare a trovare un'intesa economica fra le due società.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri nomi per il centrocampo, Khephren Thuram potrebbe essere il rinforzo del calciomercato estivo. Piace anche Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo. Per quanto riguarda invece le cessioni, se dovesse partire Dusan Vlahovic, la società bianconera potrebbe sostituirlo con Alvaro Morata, già 12 gol con l'Atletico Madrid in questo inizio di stagione.