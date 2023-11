L'Inter studia un doppio scambio per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri sarebbero interessati a Khephren Thuram del Nizza per rinforzare la mediana e a un profilo low cost per gli esterni con una corsa a due tra Valentin Gendrey del Lecce e Pasquale Mazzocchi, obiettivi per raggiungere i quali Beppe Marotta starebbe pensando a proporre alle società di appartenenza Joaquin Correa e Stefano Sensi.

La Juventus, invece, potrebbe perdere Federico Chiesa per il quale ci sarebbe un serio interesse del Liverpool di Jurgen Kloop che a giugno potrebbe presentare un'offerta da oltre 40 milioni di euro.

Correa come pedina di scambio per il talento francese

L'Inter avrebbe deciso di sfidare la Juventus in chiave mercato per assicurarsi le prestazioni di Khephren Thuram a giugno. L'idea dei nerazzurri sarebbe quella di tesserare il fratello di Marcus, già alla corte di Inzaghi, perché ritenuto congeniale al 3-5-2, modulo di riferimento del club.

Il Nizza vuole circa 40 milioni di euro per il francese ma la strategia della società presieduta dagli Zhang sarebbe quella di proporre uno scambio con Joaquin Correa. L'argentino è in prestito al Marsiglia che difficilmente lo riscatterà, ecco che l'ex Lazio potrebbe essere proposto al Nizza insieme ad un conguaglio da almeno 15-20 milioni di euro.

Sensi può essere offerto a Salernitana o Lecce

Il club nerazzurro vorrebbe ingaggiare anche un esterno destro in quanto Juan Cuadrado non ha offerto l'apporto sperato a causa di reiterati infortuni. Nei radar della squadra milanese ci sarebbero allora Pasquale Mazzocchi della Salernitana o Valentin Gendrey del Lecce. Per entrambi si potrebbe intavolare uno scambio alla pari con Stefano Sensi che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024 e che non rientra quasi mai nelle rotazioni di Simone Inzaghi.

La cessione dell'ex Sassuolo potrebbe essere programmata anche per gennaio soprattutto se Cuadrado non dovesse recuperare stabilmente una buona forma fisica.

Klopp tenta l'assalto a Chiesa

Passando alla Juventus, i bianconeri rischiano di dover registrare un assalto molto convinto del Liverpool che sarebbe interessato a Federico Chiesa, un profilo congeniale il suo al 4-3-3 varato da Jurgen Klopp che vorrebbe inserirlo come terzo attaccante di sinistra.

I Reds vorrebbero offrire circa 45 milioni di euro, ma Cristiano Giuntoli ne vuole almeno 60 solo per sedersi al tavolo delle trattative. In caso di cessione dell'ex Fiorentina la Juventus potrebbe virare su Domenico Berardi oppure puntare su un tridente fresco, con un giovane promettente a sinistra e Matias Soulè a destra ai lati di una punta centrale.