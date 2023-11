Rodrigo De Paul più un conguaglio da 35-40 milioni di euro per Dusan Vlahovic: sarebbe questa l’ultima ‘pazza idea’ che sta animando il mercato della Juventus.

I bianconeri hanno come risaputo bisogno di mezzali - Pogba verrà presto squalificato per doping mentre Fagioli sarà fermo fino a fine anno per la squalifica connessa al caso scommesse illegali - e il Ds Giuntoli ha un ‘problema’ economico col centravanti serbo, da qui la possibilità di imbastire una trattativa che appare comunque molto complessa.

De Paul + 35 milioni per Vlahovic, il nodo è nelle cifre

Rodrigo De Paul piace da tempo alla Juventus: ha qualità e fisicità, tutte doti di cui il centrocampo bianconero ad oggi è sprovvisto ma per arrivare all’argentino servono almeno 30-35 milioni, da qui la possibilità di inserire l’ex Udinese in uno scambio.

Il calciatore individuato per entrare nell’affare sarebbe Dusan Vlahovic: dal 2025-26 che al momento è l’ultimo anno di contratto, il centravanti serbo andrà a guadagnare 12 milioni netti rispetto agli attuali 7, con ciò facendo si che il club debba spendere qualcosa come 40 milioni di euro solo per tenere in rosa un calciatore già acquistato.

Forse troppo considerato anche il rendimento dell’ex Fiorentina, che ha realizzato solo 4 reti in 12 gare di Serie A: da qui l’ipotesi di cederlo all’Atletico che però, oltre al cartellino di De Paul dovrà mettere sul piatto almeno 35-40 milioni di euro.

Possibili rischi? Che si crei la stessa fase di stallo che ha già impedito ad un affare simile di andare in porto, quello col Chelsea di questa estate che alla fine non si è detto disposto ad offrire un conguaglio da 30 milioni per cedere Lukaku ed arrivare appunto a Vlahovic.

Insomma la trattativa è molto complicata.

Philips, Hojbjerg e Samardzic: il casting continua

De Paul oppure no la Juventus ha bisogno di mezzali, ecco che i profili di Kalvin Phillips del Manchester City e di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham rimangono sempre di strettissima attualità. Il primo potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, il secondo costa circa 30 milioni ma il club bianconero starebbe pensando di inserire Samuel Iling-Junior nell’affare per abbassare le cifre e limitare l'esborso cash ad una decina di milioni di euro.

Sullo sfondo rimane sempre Lazar Samardzic dell’Udinese: Giuntoli in questo caso vorrebbe offrire un prestito da 4 milioni circa con diritto di riscatto fissato a 16.