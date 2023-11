Secondo le ultime di mercato la Juventus starebbe pensando di cedere a gennaio Samuel Iling-Junior per monetizzare e reinvestire la cifra guadagnata su uno tra Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham o Lazar Samardzic dell'Udinese. Inoltre il club bianconero avrebbe messo nel mirino come alternativa a Domenico Berardi il profilo di Eduard Spertsyan del Krasnodar.

Juventus: cedere Iling-Junior e cercare di prendere uno tra De Paul, Hojbjerg o Samardzic

L'intenzione della Juventus per il mercato di gennaio sarebbe quella di rinforzare una mediana impoverita dalla doppia squalifica di Pogba e Fagioli ma le casse del club bianconero attualmente non avrebbero grandi fondi per permettere particolari manovre al ds Giuntoli.

Quest'ultimo, avrebbe dunque scelto di cedere nella sessione invernale di rafforzamento Samuel Iling-Junior, giovane esterno inglese che piacerebbe al Tottenham. La sua valutazione attualmente si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una somma che permetterebbe poi alla Juventus di avere quella liquidità necessaria per tentare l'assalto ad uno dei tanti nomi che starebbero circolando tra le mura della Continassa in queste settimane. Fra i calciatori che piacerebbero ai bianconeri ci sarebbe Rodrigo De Paul, mediano argentino dell'Atletico Madrid che la società iberica lascerebbe partire per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Un altro profilo osservato dal direttore sportivo della Juventus sarebbe Pierre-Emile Hojbierg, centrocampista del Tottehnam sul quale però avrebbe messo gli occhi addosso anche l'Arsenal di Mikel Arteta.

Ta i mediani attenzionati dal club piemontese ci sarebbe anche il nome di Lazar Samardzic, fantasista serbo valutato dall'Udinese circa 25 milioni di euro. Infine, la Juventus seguirebbe con il Manchester United anche Joao Neves, giovane talento portoghese attualmente in forza nel Benfica.

Juventus, se non dovesse arrivare Berardi Giuntoli potrebbe ripiegare su Spertysan, esterno russo del Krasnodar

Oltre ad un centrocampista per gennaio la Juventus vorrebbe aggiungere anche un esterno offensivo e se dovesse di nuovo non andare in porto l'acquisto di Domenico Berardi, allora il club bianconero potrebbe ripiegare su Eduard Spertsyan. Classe 2000 e di piede destro, Spertsyan attualmente fa parte della rosa del Krasnodar, formazione del massimo campionato russo con la quale il calciatore è legato contrattualmente fino al 2026.

La sua valutazione, ad oggi si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, una cifra certamente più abbordabile rispetto ai 30 milioni che l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali continuerebbe a chiedere per il succitato Berardi.