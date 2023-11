L'agente sportivo Franco Camozzi ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul futuro professionale di Antonio Conte come ospite a Calcio Tonight su Sportitalia. Ha sottolineato come il tecnico pugliese a sua detta non si trasferirà al Napoli e neanche al Milan ma è pronto a far ritorno alla Juventus a partire dalla stagione 2024-2025.

Franco Camozzi ha dichiarato che Conte ritornerà alla Juventus nel 2024-2025

"Conte aspetta, dice no al Napoli perché aspetta il Milan? No, va alla Juve. Mi sembra abbastanza logico, non è il segreto di Pulcinella".

Queste le dichiarazioni di Franco Camozzi a Sportitalia. L'agente sportivo ha aggiunto che l'eventuale ritorno di Antonio Conte alla Juventus potrebbe essere influenzato da diversi fattori, fra questi il futuro professionale sportivo di Massimiliano Allegri sulla panchina della squadra torinese. Ha poi aggiunto che l'unico motivo per il quale Conte non sia ritornato prima alla Juventus è la presenza fino ad un anno fa di Andrea Agnelli, dimessosi a fine 2022 per le vicende giudiziarie che hanno riguardato la società bianconera.

A confermare le dichiarazioni di Camozzi è stato anche il giornalista sportivo di Sportitalia Manuel Parlato, che ha dichiarato sempre a Calcio Tonight che dopo i due no di Conte al Napoli il tecnico aspetterebbe la società bianconera.

Massimiliano Allegri ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2025

Il tecnico Massimiliano Allegri ha un contratto con la Juventus a giugno 2025. Questo significherebbe che in caso di esonero a fine stagione del tecnico livornese, la società bianconera dovrà pagare due stipendi come allenatore. A meno che Allegri decida di rescindere il contratto magari andando a percepire un indennizzo minore rispetto ai 7 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonu dell'attuale ingaggio con la società bianconera.

Ad incrementare le indiscrezioni di mercato su un possibile ritorno di Antonio Conte nella società bianconera è stata anche la presenza di Antonio Conte a Vinovo su invito di Paolo Montero, tecnico della Primavera bianconera. Il tecnico pugliese è stato nel centro sportivo dove si allenano fra le altre le rappresentative giovanili della Juventus per assistere all'allenamento della Primavera bianconera.

Negli ultimi mesi sono stati avvicinati anche altri tecnico alla società bianconera. Uno su tutti Igor Tudor, trattato anche dal Napoli negli ultimi giorni prima della decisione da parte della società campana di affidarsi a Walter Mazzarri. Piacciono anche Thiago Motta del Bologna e Raffaele Palladino, che si stanno confermando anche in questo inizio di stagione.