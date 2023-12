In una recente intervista a TMW Radio, l'ex giocatore e agente sportivo Massimo Brambati ha condiviso le sue valutazioni sulla situazione attuale della Juventus, il gioco della squadra e i giocatori che lo hanno convinto maggiormente. Ha parlato anche dell'esigenza di rinforzare una rosa soprattutto a centrocampo, considerando l'esigenza di integrare il settore numericamente.

L'agente sportivo Brambati ha parlato della Juventus e della possibilità di crescita durante la stagione

"Per me è una 500 che va al massimo. Poi potrebbe avere uno spazio ulteriore di crescita se crescono i giocatori nel settore avanzato e cominciano a diventare più determinanti".

Queste le dichiarazioni di Massimo Brambati in una recente intervista a Tmw Radio. Evidente il riferimento dell'agente sportivo alla poca incisività del settore avanzato in fase realizzativa, basti pensare che Vlahovic ha segnato 5 gol, Chiesa 4 mentre Milik 2. A confronto con quello dell'Inter, c'è una differenza importante, solo Lautaro Martinez ha segnato di più delle tre punte della Juventus, con 14 gol solo in campionato.

La crescita passa anche dal mercato: "Se a gennaio completano il settore di centrocampo che è carente anche a livello numerico", ha aggiunto Massimo Brambati, e ancora: "Questa Juventus deve sempre portarsi a casa la pagnotta stringendo i denti, facendo gruppo. Non ho ancora visto vincere con le giocate del singolo, come accadeva in passato proprio con le formazioni di Allegri.

Penso che la Juventus sia una squadra operaia oggi, non ci sarà mai una partita più semplice dell'altra".

A tal riguardo si parla molto del possibile arrivo di una mezzala d'inserimento fra i nomi che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Atletico Madrid.

La rivelazione della Juventus in stagione

Rispondendo alla domanda su quale giocatore lo colpisca di più oltre a Gatti, l'agente sportivo Brambati ha aggiunto: "Non mi aspettavo Cambiaso a questi livelli'. L'ex terzino di Bologna e Genoa rappresenta per l'agente sportivo una piacevole sorpresa. Ha sottolineato che non c'è un singolo calciatore che spicca.

A proposito di Cambiaso, sta giocando titolare al momento sulla fascia destra. C'è da dire però che Allegri è ritornato a contare su Weah, che ha recuperato dal problema fisico avuto nelle ultime settimane, di conseguenza ci sarà più competizione sulla fascia destra. La stagione di Cambiaso fino ad adesso ci dice che ha già disputato 14 match segnando 1 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

Il match contro il Genoa previsto venerdì 15 dicembre sarà speciale per il terzino, considerando che giocherà con il suo passato e con la società nella quale è cresciuto e si è affermato dopo tanta gavetta in prestito. Cambiaso è approdato alla Juventus nel Calciomercato estivo del 2022 per circa 9 milioni di euro, giocando in prestito al Bologna la scorsa stagione. Al ritorno a Torino a giugno, ha convinto il tecnico Massimiliano Allegri ed è rimasto come parte integrante della rosa bianconera.