L'Inter ha recentemente posato i propri occhi su un talento emergente nel mondo del calcio, il centrocampista svedese classe 2006 Lucas Bergvall: il giovane giocatore, attualmente in forza al Djurgardens, ha catturato l'attenzione degli scout nerazzurri, suscitando interesse per un possibile ingresso nella squadra milanese in un prossimo futuro.

L'idea dell'Inter per il centrocampo del futuro: Lucas Bergvall dal Djurgardens

A soli 17 anni, Lucas Bergvall è già nel radar dell'Under 21 svedese, dimostrando un livello di maturità e abilità che va oltre la sua giovane età: il suo fisico imponente e il piede educato lo rendono un centrocampista completo, capace di dettare i tempi di gioco e di gestire situazioni delicate sul campo.

Bergvall potrebbe trovare spazio nel cuore del centrocampo interista, portando con sé le sue abilità poliedriche e la speranza di una promettente carriera internazionale. Di fatti nonostante la giovane età, il centrocampista svedese sembra avere tutte le carte in regola per diventare una figura di spicco nel calcio europeo.

Sul giocatore ci sarebbero anche altre squadre europee, tra cui il Barcellona ed il Manchester United, che starebbero ragionando per concretizzare nella prossima estate un'offerta per ottenere il cartellino del giocatore anticipando la concorrenza: la base di partenza per potenziali offerte è di 5 milioni di euro.

Le caratteristiche tecniche e la carriera di Bergvall

Cresciuto nel settore giovanile del Brommapojkarna prima di emergere come una stella nella massima serie svedese, l'Allsvenskan, Bergvall debutta nel 2021, quando fa il suo ingresso nella squadra senior del Brommapojkarna nel contesto dell'Ettan, il terzo livello del calcio svedese.

La sua abilità sul campo non passa inosservata e con il club promosso in Superettan, la serie immediatamente superiore, Lucas Bergvall e suo fratello Theo vengono ufficialmente inseriti nella prima squadra. La stagione si conclude con una promozione, segnando così un rapido passaggio dalla terza alla prima serie nazionale in soli due anni.

Il 9 dicembre 2022, viene annunciato il trasferimento di Bergvall al Djurgården, un passo significativo nella sua carriera. Il club presenta anche suo fratello Theo, confermando il legame speciale tra i due giocatori. Lucas fa il suo debutto ufficiale in Allsvenskan il 1º aprile 2023, durante la prima giornata del campionato, contro il suo ex club, contribuendo a una vittoria 3-1 per il Djurgården.

La sua presenza nel campionato è segnata da un momento significativo il 30 settembre 2023, quando Bergvall segna il suo primo gol in Allsvenskan all'82º minuto contro l'Halmstad, fissando il risultato finale sull'1-0.

L'11 ottobre 2023, Lucas Bergvall ottiene un riconoscimento prestigioso, essendo incluso dal The Guardian nella lista dei migliori sessanta calciatori al mondo nati nel 2006. Data la particolare collocazione tattica, il ragazzo un giorno potrebbe agire in cabina di regia raccogliendo l'eredità di Hakan Çalhanoğlu, in gol anche ieri sera nel 4-0 rifilato dall'Inter all'Udinese.