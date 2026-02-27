La Juventus guarda avanti e pianifica le mosse per l’estate con un obiettivo chiaro: consegnare a Luciano Spalletti una squadra ancora più competitiva, capace di lottare stabilmente per le prime posizioni. In quest’ottica, i nomi di Bernardo Silva e Leon Goretzka rappresentano suggestioni concrete e di grande fascino. Due profili internazionali, abituati ai palcoscenici più prestigiosi, che potrebbero alzare il livello tecnico e caratteriale del centrocampo bianconero. La dirigenza sta valutando ogni scenario, compresa l’ipotesi di intervenire sfruttando occasioni a parametro zero, per un mercato ambizioso ma sostenibile.

Goretzka e Bernardo Silva, qualità ed esperienza per il centrocampo

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus segue con interesse Bernardo Silva e si sarebbe aggiunta alla corsa per Leon Goretzka. Il tedesco piace a diversi club esteri e anche al Milan, segno di un profilo che continua ad avere grande appeal a livello europeo. Entrambi i centrocampisti garantirebbero qualità, personalità e un bagaglio di esperienza internazionale prezioso per un gruppo che vuole tornare protagonista anche fuori dai confini nazionali.

Goretzka è un centrocampista completo: fisico, inserimenti, capacità di incidere in zona gol e intelligenza tattica. In un centrocampo che necessita di dinamismo e presenza nelle due fasi, il tedesco rappresenterebbe un innesto ideale.

La sua capacità di abbinare quantità e qualità lo renderebbe perfetto per il sistema di Spalletti, che chiede ai suoi interni di essere aggressivi in pressione ma anche lucidi nella gestione del pallone.

Diverso ma altrettanto intrigante il profilo di Bernardo Silva. Il portoghese porterebbe fantasia, tecnica sopraffina e duttilità tattica. Può agire da mezzala, da esterno offensivo o da trequartista, offrendo soluzioni multiple e imprevedibilità tra le linee. Un giocatore capace di accendere la manovra e di risolvere le partite con una giocata. La Juventus sta valutando se affondare il colpo su uno dei due o se tentare un doppio innesto che garantirebbe profondità e rotazioni in una stagione che si preannuncia lunga e ricca di impegni.

Avere uno o due centrocampisti di questo livello permetterebbe a Spalletti di gestire meglio le energie e mantenere alta la competitività interna.

Il nodo Vlahovic e l’ipotesi rinnovo

Parallelamente alle strategie in entrata, tiene banco anche la questione legata al futuro di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo va in scadenza a giugno e le parti si ritroveranno per cercare un accordo sul rinnovo. La Juventus considera Vlahovic un punto fermo del progetto tecnico, ma tutto dipenderà dall’intesa economica.

Bisognerà capire quali saranno le richieste dell’attaccante e del suo entourage. Il club, dal canto suo, sembra intenzionato a offrire circa 7 milioni di euro a stagione, cifra che rappresenta il tetto salariale fissato dalla società.

Un segnale chiaro della volontà di mantenere equilibrio nei conti, senza rinunciare però ai propri giocatori chiave.

Il rinnovo di Vlahovic sarebbe un tassello fondamentale nella costruzione della Juventus del futuro. Con un centrocampo potenziato da eventuali innesti come Bernardo Silva o Goretzka e con la conferma del proprio centravanti, la squadra avrebbe basi solide su cui costruire ambizioni importanti. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il volto della nuova Juventus, tra sogni di mercato e scelte strategiche fondamentali.