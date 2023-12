Rinforzare la fascia destra visto l'infortunio di Cuadrado, ma anche il reparto offensivo viste le condizioni non perfette di Arnautovic e Sanchez. Sono questi gli obiettivi di mercato dell'Inter che monitora diversi attaccanti per completare il quartetto di bomber a disposizione di Simone Inzaghi. Tra i profili seguiti ci sarebbe anche quello di Boulaye Dia che potrebbe lasciare la Salernitana già a gennaio.

Inter, interesse per Dia: possibile scambio con Sensi

L'attaccante senegalese, che nella passata stagione ha trascinato il club campano alla salvezza, non è più incedibile e per questo potrebbe lasciare la Salernitana già a gennaio.

La volontà dell'ex Villareal è quella di approdare in un club importante che possa garantire esperienze ed avventure nelle competizioni europee. L'Inter sta osservando la situazione, ma deve fare i conti con la richiesta della Salernitana che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Per abbassare le pretese economiche il club nerazzurro vorrebbe inserire il cartellino di Stefano Sensi come parziale contropartita tecnica, visto che l'ex Sassuolo piace molto a Pippo Inzaghi.

L'operazione appare difficile vista la volontà della Salernitana di monetizzare al massimo dall'eventuale cessione del suo numero dieci e soprattutto vista la forte concorrenza dei club della Premier League, in particolare del Wolverhampton, che già in estate aveva provato ad accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante senegalese.

Inter, ko Cuadrado: idea Candreva per la fascia destra

Oltre ad un possibile colpo in attacco, la priorità in casa Inter è quella di acquistare un nuovo esterno destro visto il grave infortunio al tendine riportato da Juan Cuadrado. Il colombiano dovrebbe star fuori per circa 4 mesi e per questo la società nerazzurra è alla ricerca del sostituto.

Diversi sono i profili monitorati dal direttore sportivo Giuseppe Marotta: tra questi spunta anche quello di Antonio Candreva, leader della Salernitana che ha già vestito la maglia dell'Inter durante l'esperienza di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. L'ex Lazio e Sampdoria rappresenterebbe una pista low-cost e d'esperienza, vista anche la sua capacità di ricoprire diversi ruoli.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore, ma soprattutto della Salernitana che deve fare i conti con l'obiettivo salvezza che senza un elemento fondamentale come Candreva diventerebbe complicata.

Oltre al numero 87, il club nerazzurro continua a monitorare anche la pista che porta a Nandez che potrebbe lasciare il Cagliari già a gennaio. L'esterno uruguaiano, già accostato a Napoli e la stessa Inter nelle precedenti sessioni di mercato, potrebbe partire con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il 3-5-2 di Inzaghi con Dia e Candreva

Gli eventuali arrivi di un attaccante come Dia e di un esterno come Candreva non modificherebbero l'assetto tattico dell'Inter, con mister Inzaghi che continuerà con il suo collaudato modulo 3-5-2 che tante soddisfazioni ha dato in questa prima parte di stagione.

Candreva andrebbe a svolgere il ruolo di vice Dumfries ed occuperebbe la fascia destra, con Darmian che potrebbe così svolgere il doppio ruolo di esterno a tutta fascia ma soprattutto di braccetto nella difesa a tre. Candreva potrebbe essere una risorsa anche in mediana, vista la sua capacità di svolgere il ruolo di mezz'ala, così da essere un'ottima alternativa ai vari Barella, Mnykitharyan e Frattesi.

Infine, l'eventuale ruolo di Boulaye Dia che andrebbe a collocarsi come alternativa importante del tandem formato da Thuram e Lautaro Martinez.