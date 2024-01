La dirigenza sportiva dell'Inter ha praticamente chiuso il mercato in entrata con l'acquisto di Buchanan ma alcune voci di mercato diffuse dal giornalista Roberto Alessi vorrebbero i nerazzurri vicini alla 'recompra' di Mauro Icardi, oggi giocatore del Galatasaray.

Al di là dell'indiscrezione non corroborata da fonti ufficiali ha precisato lo stesso Alessi, direttore della rivista Novella 2000, i tifosi nerazzurri hanno iniziato a fantasticare anche per via di un post piuttosto criptico scritto dallo stesso argentino che a corredo di una foto della famiglia su Instagram ha riportato una particolare didascalia: "Famiglia, amore e nuove opportunità.

Così inizia il 2024".

La dirigenza nerazzurra considera ad ogni modo chiuso il mercato, solo l'uscita di Alexis Sanchez potrebbe portare il club a prelevare un altro attaccante.

La ricostruzione di Alessi

"Secondo quanto filtra da ambienti milanesi, Icardi potrebbe presto tornare a giocare in Italia" ha dichiarato Alessi parlando della compagna del bomber, Wanda Nara, nota showgirl che diversi impegni lavorativi potrebbero riportare presto in Italia.

Attualmente in forza al Galatasaray, Icardi sta vivendo una seconda giovinezza e sta ritrovando la vena del gol dopo gli anni difficili al Paris Saint-Germain; in questa stagione, ha disputato 27 partite e segnato 17 gol, contribuendo in modo significativo ad alimentare le ambizioni della squadra turca.

Complessivamente, con la maglia del Galatasaray Icardi ha realizzato 40 gol in 53 partite, confermando il suo istinto da goleador.

Una media ancora superiore rispetto al suo periodo con l'Inter, con cui in 217 apparizioni ha messo a segno 121 gol: questi numeri impressionanti potrebbero costituire un incentivo per l'Inter a considerare seriamente il ritorno di Icardi, specialmente considerando la sua familiarità con il contesto nerazzurro, che complice però un addio difficile dovrà essere eventualmente riconquistato dal bomber a suon di gol.

La posizione dell'Inter sul mercato

Per quanto riguarda il mercato invernale sembrerebbe tuttavia molto complesso che l'Inter dia sfogo ad un'operazione simile: in primis perchè con l'acquisto di Tajon Buchanan dal Club Brugges per circa 9 milioni di euro al fine di rimpiazzare l'infortunato Cuadrado i dirigenti considerano chiusa la sessione invernale, in secondo luogo perchè il reparto offensivo è già composto da 4 calciatori per 2 solo posti da titolare.

Ecco che l'unica contingenza utile sarebbe quella della partenza di una delle punte, con il profilo di Alexis Sanchez che sembrerebbe l'indiziato numero uno a partire. Solo in quel caso lo staff di Marotta potrebbe fare una valutazione differente anche se l'operazione Icardi sarebbe comunque molto complessa anche per le cifre: il cartellino dell'ex PSG, che ha compiuto 30 anni, vale almeno 20-25 milioni di euro, non pochi soprattutto per un mercato di riparazione.