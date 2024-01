L'Inter si è già mossa in questa sessione invernale di Calciomercato chiudendo l'acquisto di Tajon Buchanan dal Bruges per 8 milioni di euro più bonus, andando a toccare quota 10 milioni complessivi. Il canadese arriva per sostituire l'infortunato Juan Cuadrado, che non tornerà in campo prima di marzo-aprile, ma potrebbe non essere l'unico acquisto.

Non è ancora escluso che qualcosa infatti possa essere fatto in attacco e proprio in questo senso vanno letti i rumors che vorrebbero un possibile ritorno in nerazzurro di Mauro Icardi, a quasi cinque anni dal suo addio, quando fu ceduto al Paris Saint Germain.

Anche il Torino è alla ricerca di un rinforzo in attacco da regalare a Ivan Juric. I granata sono così pronti a bussare alle porte del Napoli per chiedere informazioni su Giovanni Simeone, scontento per il ridottissimo minutaggio a Napoli anche quando Osimhen non è a disposizione.

Icardi in orbita Inter ma l'affare è praticamente impossibile

Mauro Icardi torna di moda in casa Inter. Lo scoop di un suo possibile ritorno è stato lanciato da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, nella giornata di ieri. Il Galatasaray lo ha pagato 10 milioni per acquistarlo la scorsa estate dal Psg, un investimento ripagato a pieno dal rendimento dell'argentino che ha totalizzato 40 gol in appena 53 presenze.

Il costo del suo cartellino oggi è lievitato e tocca quota 20-25 milioni di euro, una cifra molto importante considerati soprattutto i grandi problemi economici del club e il fatto che si tratti di una sessione di riparazione. In secondo luogo, Icardi è andato via in malo modo 5 anni fa, ha litigato con ambiente e tifosi prima di 'scappare' a Parigi e non sarà dunque facile, in caso di ritorno a Milano, conquistare nuovamente i propri tifosi.

In ultimo luogo l'Inter ha già 4 attaccanti, ecco che solo la partenza di una punta, nello specifico, Alexis Sanchez, potrebbe aprire le porte ad un'operazione in entrata. Insomma è tutto molto complicato.

Torino su Simeone del Napoli

Anche un altro argentino potrebbe cambiare maglia a gennaio: trattasi di Giovanni Simeone che potrebbe lasciare il Napoli per approdare al Torino.

Il malumore del giocatore, che gioca veramente poco, potrebbe facilitare un affare comunque molto complesso dal punto di vista economico. L'ex Genoa viene valutato almeno 20 milioni di euro, ma il Torino potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto inserendo una prelazione per l'acquisto il prossimo giugno di Alessandro Buongiorno, che vale tra i 30 e i 35 milioni di euro.