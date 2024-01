Jordan Henderson è stato per settimane nei pensieri della Juventus di Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli, ma alla fine la trattativa si è arenata per diversi motivi, in primis la volontà da parte dello staff tecnico di valorizzare i giovani presenti nella rosa bianconera che tanto bene stanno facendo in questa prima parte di stagione.

L'idea sarebbe quella di inserirne anche di nuovi, come Joseph Nonge e Luis Hasa, col primo ad aver già debuttato sia in Serie A che in Coppa Italia.

No ad Henderson, fattore giovani e possibili problemi di ambientamento decisivi

Era stato l'entourage dell'ex Liverpool a proporre il calciatore ai bianconeri: l'idea era allettante, data la possibilità di introdurre un elemento di qualità ed esperienza in grado di alleggerire la pressione che la volata scudetto potrebbe imprimere sulle spalle dei giovani, il tutto senza considerare la possibilità di averlo a disposizione con ingaggio inferiore ai 2 milioni di euro.

Alla fine però è arrivato lo stop alla trattativa, il tutto per una molteplicità di fattori: oltre alla volontà come accennato di dare fiducia ai tanti giovani in rosa - da Nicolussi Caviglia a Miretti passando per Cambiaso e Nonge - Henderson non ha esperienza diretta in Serie A e non parla italiano, sarebbe stato necessario dargli del tempo per ambientarsi, tempo che a gennaio non c'è.

Molto presto arriveranno le partite decisive, a cominciare dalle gare di Lecce e contro l'Empoli per non parlare dello scontro diretto con l'Inter previsto il 4 febbraio. Il gruppo sta funzionando a meraviglia e non si voleva correre il rischio di rompere un giocattolo che si sta rivelando perfetto.

Il prossimo da lanciare è Nonge

Joseph Nonge Boende, classe 2005, è arrivato alla Juventus dall'Anderlecht Under 21 nell'agosto del 2021 ed è il prossimo giovane calciatore che Massimiliano Allegri intende lanciare.

Nel corso della scorsa stagione è stato seguito da vicino da Paolo Montero, allenatore della Primavera, che lo ha descritto come un "ribelle positivo", con lo stesso Allegri ad aver evidenziato come abbia qualità ma come necessiti tuttavia di una 'raddrizzatina'.

Fisico imponente e 184 centimetri di altezza, nei pochi spezzoni finora giocati nel 2024 Nonge ha mostrato un tocco di pallo felpato ed elegante, che ha spinto diversi tifosi via social a paragonarlo a quello di Paul Pogba. Difficile ipotizzare un impiego con continuità già in questa stagione, la volontà però è quella di lanciarlo magari in prestito a partire dall'anno prossimo per consentirgli di maturare.