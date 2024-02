Uno dei giocatori che è rimasto molto legato all'Inter nonostante siano passati quasi tre anni dal suo addio, e con una sola stagione di permanenza a Milano, è stato Achraf Hakimi. L'esterno marocchino ha vinto lo scudetto agli ordini di Antonio Conte per poi essere sacrificato per sistemare i conti venendo ceduto al Paris Saint Germain per 60 milioni di euro. Il giocatore però sembra essere alla fine di un ciclo a Parigi e potrebbe premere per l'addio al termine di quest'annata, anche perché andrà via Kylian Mbappé, il compagno di squadra con il quale ha legato maggiormente.

In questo senso occhio al possibile tentativo del club meneghino, soprattutto qualora dovesse andare via Denzel Dumfries.

La Juventus sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia in entrata che in uscita. Chi potrebbe lasciare i bianconeri è Filip Kostic, che quest'anno non sta confermando quanto di buono fatto vedere lo scorso anno. Già la scorsa estate l'esterno serbo sembrava in uscita salvo poi restare a Torino, ma tra qualche mese le cose potrebbero cambiare.

Hakimi e l'amore per l'Inter

L'addio più doloroso all'Inter negli ultimi anni è stato sicuramente quello di Achraf Hakimi, ceduto nell'estate 2021 al Paris Saint Germain per oltre 60 milioni di euro per i problemi economici che hanno colpito i nerazzurri durante la Pandemia.

L'esterno marocchino era ed è nella fase clou della propria carriera essendo un giocatore ancora giovane, trattandosi di un classe 1998. Negli ultimi giorni il giocatore non ha esitato a mandare messaggi d'amore alla società nerazzurra: "La seguo ancora: penso che quest'anno possa vincere lo scudetto. Sono interista, mi aspetto che facciano una buona stagione".

Visto che si parla di un possibile addio ai parigini inevitabile coltivare il sogno di un ritorno a Milano qualora ci fossero i giusti incastri.

Come può arrivare Hakimi

Achraf Hakimi ha un contratto con il Psg fino a giugno 2026 e proprio per questo i parigini potrebbero decidere di cederlo in estate. La trattativa non è semplice visto che si partirà da una valutazione tra i 50 e i 60 milioni di euro ma non è da escludere che l'Inter possa anche provare a mettere sul piatto proprio Denzel Dumfries, valutandolo tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Un ruolo fondamentale comunque lo giocherebbe l'esterno marocchino, che dovrebbe premere con insistenza per l'addio.

Con Hakimi sulla fascia destra l'Inter farebbe un notevole salto di qualità perché è vero che Dumfries agli ordini di Inzaghi ha avuto un buon rendimento, ma il marocchino è uno dei migliori interpreti al mondo del ruolo.

Kostic verso l'addio alla Juventus

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus la prossima estate è Filip Kostic. L'esterno serbo già la scorsa estate sembrava destinato all'addio salvo poi restare a Torino. Il giocatore ha tanta concorrenza in quel ruolo con Iling-Junior che scalpita per giocare con maggiore continuità ed essendo più giovane la Juve potrebbe decidere di puntare su di lui anche in prospettiva futura.

Kostic piace molto a tanti club, tra questi potrebbe esserci anche la Roma, che un sondaggio lo aveva già fatto nei mesi scorsi e che dovrà sostituire Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto. La valutazione del serbo si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai Bianconeri anche di non realizzare una minusvalenza.