Mancano ormai poche ore al ritorno come avversario di Diego Simeone nella Milano nerazzurra, questa volta non come calciatore bensì come allenatore. Martedì 20 febbraio sarà infatti la prima volta che l'Inter affronterà in una partita ufficiale l'Atletico Madrid allenato dal Cholo: l'unico precedente tra i due club risale infatti alla finale di Supercoppa Europea del 2010 vinta dall'Atletico di Quique Sanchez Flores. Per questa importantissima sfida, valevole per l'andata degli ottavi di Champions League, sia Inzaghi che Simeone stanno studiando ormai da settimane i punti deboli delle rispettive squadre con l'arduo compito di sorprende l'avversario, cosa non affatto semplice considerando che i due allenatori oltre ad adottare lo stesso modulo di gioco, 3-5-2, si conoscono molto bene sia dal punto di vista personale che professionale a causa delle diverse stagioni trascorse insieme alla Lazio nei primi anni del 2000.

La probabile formazione dell'Inter

Il 2024 dell'Inter è sicuramente da incorniciare: da inizio anno gli uomini di Simone Inzaghi hanno vinto tutte le partite disputate (8 su 8) con 21 reti segnate e soltanto 4 subite. I nerazzurri vogliono continuare ad alimentare questa scia di risultati positivi anche in Champions contro l'Atletico Madrid. Inzaghi contro i colchoneros schiererà la sua formazione migliore, orfana soltanto di Acerbi a causa di un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra. In porta l'ormai certezza Sommer che proverà a conquistare il 21esimo clean sheet stagionale, a protezione dello svizzero il muro difensivo composto da Bastoni, De Vrij e Pavard. L'unico ballottaggio per il tecnico nerazzurro riguarda la fascia destra tra Darmian e Dumfries, con l'italiano leggermente favorito, sul lato opposto spazio a Dimarco, a completare il centrocampo il solito trittico Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan.

In attacco la coppia esplosiva da oltre trenta gol in stagione formata da Lautaro e Thuram.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

La probabile formazione dell'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid di questa stagione è sicuramente una squadra più propositiva rispetto a quella vista negli scorsi anni.

Lo dimostrano le 50 reti segnate in campionato in 25 partite giocate, una media di due gol a partita con dieci giocatori diversi andati in gol. Simeone proverà a mantenere questa media realizzativa anche contro una delle difese più forti d'Europa come quella dell'Inter. Il Cholo quasi a sorpresa ritrova a disposizione Alvaro Morata dopo la contusione ossea e una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro, l'attaccante tuttavia dovrebbe accomodarsi in panchina e difficilmente toccherà l'erbetta di San Siro.

Il difesa il tecnico argentino si affida all'esperienza di Oblak preservato da Savic, Witsel ed Hermoso, quest'ultimo favorito su Paulista (anche lui ritornato dopo un infortunio). Sugli esterni, fiducia a Riquelme a sinistra e Llorente a destra. A guidare il centrocampo l'ex Udinese Rodrigo De Paul fiancheggiato da Koke e Barrios. In attacco la coppia offensiva formata da Griezmann e Depay.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Barrios, Riquelme; Depay, Griezmann.