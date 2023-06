Uno dei giocatori che è rimasto nel cuore di tutti i tifosi dell'Inter è sicuramente Achraf Hakimi, che in nerazzurro ha giocato soltanto la stagione 2020-2021, quella dello scudetto, salvo essere poi ceduto al Paris Saint Germain per 60 milioni di euro a causa dei problemi economici che attanagliavano la società nerazzurra. A distanza di due anni, però, l'esterno marocchino ora preme per lasciare Parigi e il suo sogno sarebbe di ritornare proprio all'ombra del Duomo, anche perché non ha mai potuto giocare in uno stadio Meazza pieno visto che è arrivato in pieno lockdown, con lo stadio chiuso al pubblico.

Una voglia alimentata, appunto, dalla passione nerazzurra, che lo ha colpito ulteriormente quando è venuto a Milano per vedere la semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan.

E proprio i rossoneri si stanno muovendo per rinforzare l'attacco nella prossima sessione di Calciomercato. Maldini e Massara cercano un elemento che possa alternarsi con Olivier Giroud e avrebbero messo gli occhi su Arthur Cabral, attualmente in forza alla Fiorentina.

Inter su Hakimi

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano cantava Venditti: potrebbe essere proprio il caso di Achraf Hakimi e l'Inter. L'esterno marocchino non ha mai dimenticato i nerazzurri e spesso sui social ha condiviso i messaggi di affetto dei tifosi interisti.

Proprio per questo motivo il giocatore starebbe premendo per tornare a Milano nella prossima sessione di calciomercato, così come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport.

Il classe 1996 al Psg si sente alla fine di un ciclo, anche perché non è mai riuscito a mostrare a pieno il proprio valore e la contestazione dei tifosi, nonostante il titolo vinto, lo avrebbe colpito particolarmente, soprattutto se messo a confronto con l'entusiasmo dei tifosi dell'Inter.

Il club francese potrebbe aprire anche ad una cessione in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 30 e i 40 milioni di euro, ma il gesto più importante potrebbe arrivare dallo stesso Hakimi. L'esterno marocchino, infatti, a Parigi ha un contratto da 8 milioni a stagione e pur di tornare a Milano sembrerebbe disposto a scendere a 5 milioni più bonus.

Milan su Cabral

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Arthur Cabral per rinforzare l'attacco la prossima estate. La Fiorentina sembra disposta a trattare, anche se ogni discorso è rimandato a dopo la finale di Conference League, in programma settimana prossima.

La valutazione del centravanti brasiliano, comunque, è sui 20-25 milioni di euro ma nell'affare potrebbe entrare una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. I nomi sul tavolo sono quelli di Messias e Saelemaekers, ma occhio anche al profilo di Tommaso Pobega.