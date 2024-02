In queste ore i social si stanno riempiendo di sani sfottò tra i tifosi dell'Inter e quelli della Juventus dopo la vittoria dei nerazzurri nel derby d'Italia per 1 a 0. Tra i calciatori più presi di mira Federico Gatti, autore dell'autogol che ha regalato i 3 punti agli uomini di Simone Inzaghi, e Dusan Vlahovic.

Inter, i tifosi si scatenato sui social con gli sfottò per l'autogol di Gatti: 'Forse non si sono accorti che fosse in fuorigioco'

Il derby d'Italia tra Inter e Juventus si è concluso per 1 a 0 in favore dei padroni di casa e a decidere la gara è stata un'autorete di Federico Gatti.

Sui social sta dunque spopolando un sano sfottò tra le parti, con tantissimi tifosi nerazzurri che hanno preso di mira proprio il difensore piemontese. Oltre a numerose foto del classe '98 vestito con la maglia dell'Inter, si leggono messaggi come questo: "L'esultanza dei nostri è stata contenuta perché non sapevano se Gatti volesse tirare o crossare" o come questo: "Strano che non ci siano polemiche. Forse non si sono accorti che Gatti era in fuorigioco" o ancora: "Vittoria di corto muso, l’autogol di Gatti la rende ancora più romantica. Che partita, che notte, che serata". Da contraltare, tra i tifosi della Juventus ovviamente c'è chi ha voluto difendere l'operato del difensore, puntando il dito sulla prestazione scadente di tutta la squadra: "Riavvolgo il nastro, non ho poi visto tutto questo dominio.

Un solo gol fortuito, se Gatti non spiazza Tek la palla va fuori, Thuram l’aveva ciccata così come la cicca Vlahovic. La svolta della gara è tutta qui. Loro con 3 squadre, noi in costruzione, ci è mancata spregiudicatezza" dice un tifoso, mentre un altro aggiunge: "Non capisco questo disfattismo. Inter che merita, Juve che alla fine subisce il giusto.

Lo scorso anno si perdeva 5-1 col Napoli, quest'anno perdi contro la prima per autogol di Gatti. I disastri sono altri. Pesano di più i 2 punti persi scorsa settimana".

Inter, anche Vlahovic preso di mira: 'Come si fa non schierarlo in una partita cosi importante?'

Un altro dei soggetti presi di mira dagli sfottò nerazzurri è stato Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che nel match contro l'Inter non ha particolarmente brillato.

Sui social, un tifoso scrive ironicamente: "In una partita così importante, come fai a non schierare Vlahovic?" un altro invece si concentra sullo stop sbagliato dal serbo nel primo tempo in quella che è stata forse l'unica vera occasione della Juventus: "Se commento lo stop di Vlahovic, mi si chiude l'account in automatico. Roba da serie C medio-bassa". Anche in questo caso, tantissimi tifosi della Juventus hanno difeso Vlahovic dalle tante critiche: "Mettere alla gogna Vlahovic per un mancato stop quando in 95 minuti in dieci non hanno azzeccato un semplice passaggio a 2 metri è da ossessionati. Tra l’altro gli stessi risaliti sul carro in corsa 2 turni fa" dice un tifoso, mentre un altro aggiunge: "Che l'analisi del tifo juventino su ieri verta più su recriminare per il pessimo stop di Vlahovic in uno dei solo due tocchi della squadra in area dell'Inter nel primo tempo e non sulla capacità di fare solo un tiro in porta a squadre sbilanciate fa pensare".