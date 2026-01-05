Secondo quanto riferito dall'opinionista Luca Gramellini su Youtube, l'eventuale approdo di Federico Chiesa nella Juventus in questo mercato di gennaio, non risolverebbe i problemi della formazione bianconera.

Juventus, Gramellini: 'Chi pensa che Chiesa risolverebbe i problemi del club bianconero sbaglia'

L'opinionista Luca Gramellini ha parlato su Youtube dell'accostamento della Juventus al nome di Federico Chiesa: "Secondo le indiscrezioni di oggi, la Juventus avrebbe allacciato un vero e proprio discorso con l'entourage del toscano per testare l'eventuale disponibilità dello stesso a rientrare nel club bianconero con la formula del prestito per i prossimi 6 mesi.

Chiesa potrebbe quindi tornare alla Continassa per dare una mano e eventualmente giocare come vice Yildiz o come falso nueve. Cosa ne penso di questa ipotesi? Se Spalletti è disposto a rilanciare il profilo del classe '98, allora io mi fido ciecamente di lui. Perché credo che il tecnico da Certaldo sia l'uomo giusto al momento giusto e quindi a lui va bene, a me sta altrettanto bene".

Ancora Gramellini: "Da grande estimatore di Chiesa, se pensiamo che sia lui il calciatore che possa togliere le castagne dal fuoco della Juve e risolvergli i problemi, beh allora ci sbagliamo. Inoltre quando se ne andò, mi fu' riferito che lasciò lo spogliatoio senza grandi rimpianti, perché non aveva lasciato un grande ricordo ai compagni.

Detto questo, sotto l'aspetto tecnico dubito che possa spostare gli equilibri. Parliamo pur sempre di un esterno che quest'anno ha segnato appena 2 gol e in generale, nella sua esperienza in Premier League non ha lasciato una grande impronta. In ogni caso lui sembra aver aperto al ritorno a Torino, quindi bisognerà vedere cosa deciderà la Juve e il Liverpool".

Gramellini, restando in tema mercato Juve, ha concluso: "Io credo che la Juventus debba tornare ad acquisire i calciatori in un certo modo. Penso che prima del lato tecnico, debbano vedere quello umano. Cioè ancor prima di esaminare le qualità di un elemento, Comolli e soci dovrebbero capire se un determinato calciatore abbia caratteristiche mentali per poter vestire quella maglia.

Io sono un opinionista e certamente certe cose non le potrei sapere, ma gli addetti ai lavori sono chiamati a conoscere ogni cosa dei giocatori che trattano".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Chiesa avrà stimoli da vendere'

Le parole di Gramellini hanno acceso il dibattito sul web: "Scusate, siamo o non siamo a gennaio? Quali sono i possibili crack da prendere? Non ne vedo. E allora, ben venga Chiesa, credo che il Liverpool gli abbia fatto bene. Sarà più umile e responsabile negli atteggiamenti, e avrà stimoli da vendere per dimostrare che la Juve aveva sbagliato a lasciarlo andar via" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Se lo vuole il mister Spalletti per me va bene. Fiducia al mister e perché no, fiducia anche a Chiesa".