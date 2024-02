Domenica chiude la 26ma giornata di campionato l'incontro serale tra Milan e Atalanta. Da sempre sfida delicata, negli ultimi anni ha portato gioie ad entrambi i colori con ribaltoni e con tante emozioni in campo. A partire da quel 5-0 a favore della Dea del dicembre 2020 in poi finendo con la sfida d'andata decisa all'ultimo secondo da un capolavoro dell'ex attaccante di Gasperini Luis Muriel che ha consegnato i tre punti alla squadra di Bergamo. Era un Milan in difficoltà. Oggi infatti l'allenatore rossonero Stefano Pioli dovrebbe avere quasi tutta la rosa al completo con le sole esclusioni di Tommaso Pobega e di Fikayo Tomori.

L'inglese tornerà convocabile per la prossima gara contro la Lazio. In particolare il Milan deve riprendersi dopo lo scivolone in campionato contro il Monza che ha rimesso in discussione le ultime due posizioni per la lotta verso la Champions League. In mezzo il Milan ha perso, ma senza dolore a Rennes guadagnandosi il passaggio del turno dove i rossoneri troveranno lo Slavia Praga.

Gli avversari dell'Atalanta vengono da un serie di risultati positivi e sono in fiducia. L'allenatore Giampiero Gasparini è riuscito, cambiando gli interpreti, a ricreare l'allegra macchina da gol degli scorsi anni, mettendo al centro dell'attacco proprio un ex rossonero: Charles De Ketelaere.

Il belga dopo una stagione deludente s'è trasferito all'Atalanta dove ha trovato l'ambiente ideale per sbocciare e la fiducia per trovare quel gol ricercato a lungo coni l Milan, ma che non è mai arrivato. A fare felice il tecnico della Dea va preso in considerazione anche il ritorno a disposizione di Lookman. Anche Pioli ritrova Davide Calabria e Pierre Kalulu, il primo potrebbe partire da titolare, il secondo con ogni probabilità dovrebbe accomodarsi in panchina.

Assente del match Luka Jovic che costringe Olivier Giroud a l'ennesima maglia da titolare. In campo il Milan dovrebbe posizionarsi con il 4231 con Ruben Loftus-Cheek a giocare nella posizione mista tra centrocampo e trequarti. L'arbitro Daniele Orsato dirigerà l'incontro, il fischiestto di Schio sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Costanzo e Passeri in campo e dal quarto uomo Giua.

Alla sala VAR ci sarà Irrati con Piccinini a supporto dalla AVAR.

I convocati di Gasparini per la sfida contro il Milan

Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi.

Difensori: Bakker, Djimsiti, Hateboer, Hien, Holm, Kolasinac, Palomino, Ruggeri, Scalvini, Toloi, Zappacosta.

Centrocampisti: Adopo, de Roon, Ederson, Koopmeiners, Pasalic.

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Miranchuck, Scamacca, Touré.

Milan - Atalanta le quote e il pronostico

I bookmakers hanno espresso una preferenza non troppo elevata per il Milan la cui vittoria a 2,35 viene pagata meno rispetto a quella degli ospiti a 3 e del pareggio a 3,40.

La quota GOL invece presenta una netta differenza dove il GOL viene pagato a 1,57 mentre la quota NOGOL a 2,25 appare alquanto improbabile. A proposito di gol l'over 2,5 viene pagato 1,73 e l'over 3,5 a 2,75 fanno presupporre una gara con molti gol dato che lo scaglione più basso, over 1,5 viene pagato solamente 1,20. Il risultato esatto con la quota più bassa però è il pareggio per 1-1 con 6,50 seguito dalla vittoria del Milan per 1 a 0 o per 2 a 1 entrambi i risultati pagati 9,75. Gli stessi risultati, ma a squadre inverse invece vengono pagati 11. Il primo marcatore della gara dovrebbe essere Olivier Giroud con una quota di 6 seguito da Gianluca Scamacca a 6,50 e da Ademola Lookman a 7,25 quote comprese tra il 7,75 e il 9 per tutti gli altri attaccanti tra cui l'ex di turno Charles De Ketelaere.