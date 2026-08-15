La ricerca del nuovo numero uno della Juventus si arricchisce di un'altra candidatura, mentre a Milano il futuro di Rafael Leao sembra avvicinarsi sempre più a una svolta. I bianconeri avrebbero chiesto informazioni per Yassine Bounou, valutato circa 10 milioni dall'Al-Hilal, mentre il portoghese del Milan sarebbe destinato a partire per una cifra inferiore ai 40 milioni. Un prezzo che avrebbe attirato l'attenzione di Roma e Napoli, con i partenopei che avrebbero già studiato una formula basata sul prestito.

Juventus, nuovo nome per la porta: Bounou può diventare un'opzione

La Juventus continua a scandagliare il mercato alla ricerca del portiere destinato a raccogliere una pesante eredità tra i pali bianconeri. Tra i tanti nomi valutati nelle ultime settimane sarebbe ora comparso anche quello di Yassine Bounou, estremo difensore marocchino attualmente in forza all'Al-Hilal. La società piemontese avrebbe richiesto informazioni sulla situazione del classe 1991, sondando soprattutto le condizioni necessarie per poterlo portare a Torino.

La valutazione dell'ex portiere del Siviglia si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che la Juventus potrebbe prendere in considerazione per un estremo difensore dotato di grande esperienza internazionale.

A rendere possibile l'operazione ci sarebbe inoltre la disponibilità dell'Al-Hilal a valutare una sua eventuale uscita. Dopo aver preso in considerazione profili come Vicario, Carnesecchi, Mandas e Martinez, la dirigenza bianconera potrebbe quindi aggiungere Bounou alla lista delle alternative. La scelta definitiva, però, resta ancora da compiere e molto dipenderà dalle condizioni economiche delle varie operazioni.

Milan, Leao verso l'addio: Napoli e Roma studiano la formula

In casa Milan, invece, il destino di Rafael Leao sembrerebbe ormai segnato. L'esterno portoghese sarebbe destinato a lasciare il club rossonero per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, una valutazione che avrebbe immediatamente riacceso l'interesse di diverse società.

Tra queste ci sarebbe la Roma, da tempo alla ricerca di un esterno offensivo mancino, ma anche il Napoli avrebbe deciso di muoversi.

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Armando Areniello, la società partenopea avrebbe intenzione di mettere sul tavolo un'offerta basata sul prestito con diritto di riscatto da esercitare nella prossima estate. Una formula che potrebbe incontrare anche il gradimento della Roma, ma che non convincerebbe pienamente il Milan. La società rossonera, infatti, avrebbe bisogno di avere maggiori certezze economiche sull'operazione e preferirebbe incassare immediatamente una cifra significativa dalla partenza del portoghese.