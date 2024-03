"Lui è pronto per giocare la Champions League": a parlare in questi termini nelle ultime ore Bill McMurdo, l'agente di Lewis Ferguson che a CalcioNapoli24 ha parlato del suo assistito, della sua crescita e della voglia di andare a misurarsi in grandi palcoscenici.

Sullo scozzese, il cui contratto scadrà nel 2027, ci sarebbero praticamente tutte le big di Serie A, dalla Juventus al Milan passando per il Napoli. Ad oggi costa 20 milioni di euro circa.

'Ferguson è pronto a giocare la Champions League'

"Non ci sono ancora stati contatti con il Napoli, ma lui è pronto per giocare la Champions League - ha dichiarato McMurdo parlando di un possibile futuro alla corte di Aurelio De Laurentiis -.

È stato accostato anche a Milan, Juventus, Inter, Lazio e Atalanta, ma non ho avuto contatti diretti con loro. Ogni big può essere una possibilità che andremo a valutare in vista della prossima stagione. A oggi però ha un contratto con il Bologna e intende rispettarlo".

"Conosco benissimo Lewis e la sua famiglia, sono stato agente anche di suo padre e di suo zio (Derek e Barry Ferguson). Ama tantissimo la cultura italiana, si sta godendo il momento e si trova benissimo a Bologna, con i tifosi e con la squadra, che sta vivendo questo momento stellare - ha proseguito l'agente del centrocampista scozzese - È assolutamente pronto per palcoscenici importanti, è quello che vuole fare. Fu scartato a 14 anni dai Rangers Glasgow e venne da me a dirmi che questa cosa non l'aveva toccato per nulla e che in futuro avrebbe giocato in Serie A.

Già a 14 anni aveva come sogno quello di giocare in Italia".

La stagione fin qui disputata da Lewis Ferguson

Fino a questo momento Ferguson ha disputato 27 match in Serie A segnando 6 gol e fornendo 4 assist ai suoi compagni: a questi bisogna aggiungere 2 match ed un assist in Coppa Italia. Arrivato al Bologna nel Calciomercato estivo del 2022 per circa 2 milioni di euro dall'Aberdeen, Ferguson è diventato subito un protagonista della squadra emiliana, merito anche del tecnico Thiago Motta che lo ha saputo valorizzare come trequartista centrale nel 4-2-3-1.

In 59 gare totali giocate in Serie A, Ferguson ha totalizzato 13 gol e 4 assist.

Come giocherebbe nella Juventus

La Juventus sta lavorando da tempo all'acquisto di mezzali d'inserimento che siano in grado di garantire gol e assist. L'acquisto di Ferguson andrebbe in questa direzione: il calciatore classe 1999 potrebbe essere di fatti impiegato nel 3-5-2 come mezzala o eventualmente, in previsione di un cambio modulo, essere schierato da trequartista nel 4-2-3-1.

Molto dipenderà da quale sarà il futuro della panchina della Juventus, non si esclude al riguardo che in caso di passaggio in bianconero non ritrovi Thiago Motta, suo attuale tecnico al Bologna e candidato numero uno per succedere a Massimiliano Allegri alla guida dei bianconeri.