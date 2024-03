Daniele Rugani potrebbe essere messo nel mirino dall'Inter visto che tanto bene sta facendo alla Juventus quando è stato chiamato in causa da Massimiliano Allegri. Il Torino la prossima estate vorrà rinforzare ulteriormente il reparto avanzato, piace Riccardo Sottil, che alla Fiorentina sta faticando a trovare spazio con continuità e per questo sarebbe pronto a chiedere la cessione a giugno.

Inter su Rugani

L'Inter potrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con un difensore che vada a completare il reparto, anche perché Francesco Acerbi e Stefan De Vrij non sono più giovanissimi e bisognerà cominciare a pensare ad un loro erede.

Uno dei nomi che piacerebbe ai dirigenti nerazzurri è quello di Daniele Rugani, che alla Juventus in questa stagione ha sempre offerto buone prestazioni quando è stato chiamato in causa.

Classe 1994, Rugani in questa stagione ha collezionato quattordici presenze in campionato mettendo a segno anche due reti. Massimiliano Allegri lo ritiene importante ma, come ammesso dal procuratore del calciatore, Davide Torchia, al momento ancora non ci sono stati contatti per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno. L'Inter, dunque, potrebbe fiutare lo scippo a parametro zero esattamente come fatto con Zielinski al Napoli. La società bianconera d'altronde vorrebbe abbassare l'ingaggio di Rugani proponendo un rinnovo sui 2 milioni più bonus, mentre la società nerazzurra potrebbe mettere sul piatto un triennale a 3 milioni di euro netti a stagione più bonus.

La nuova difesa dell'Inter

La difesa dell'Inter è già oggi molto competitiva ma con l'eventuale arrivo di Daniele Rugani sarebbe completa in tutti i ruoli, dal centrale ai due braccetti, sia nei titolari che nelle alternative. Il trio dei titolari sarà sempre composto da Pavard, Acerbi e Alessandro Bastoni ma alle loro spalle sarebbero pronti a subentrare Bisseck, De Vrij e, eventualmente, proprio l'attuale difensore della Juventus se alla fine dovesse cedere alla corte nerazzurra.

Senza dimenticare il jolly Matteo Darmian, che sarà ritenuto un'alternativa sia a Pavard che a Dumfries, a meno che l'olandese non sarà ceduto.

Torino su Sottil

Il Torino avrebbe messo gli occhi su Riccardo Sottil in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. L'attaccante della Fiorentina non sta trovando tantissimo spazio e anche quando è stato chiamato in causa in questa stagione non ha inciso avendo collezionato solamente un gol e un assist in quindi presenze in campionato.

La valutazione del classe 1999 si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Il club di Urbano Cairo, invece, non vorrebbe andare oltre un investimento intorno ai 6-7 milioni di euro più bonus. Bisognerà vedere se i viola si accontenteranno, essendo un calciatore non al centro del progetto o se, invece, terranno il punto non abbassando la propria richiesta.