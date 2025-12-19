Juventus e Roma, rivali storiche pronte a darsi battaglia sul campo, potrebbero presto ritrovarsi dalla stessa parte della barricata: quella del mercato. Sabato sera l’Allianz Stadium farà da teatro a una sfida d’alta classifica che vale punti pesanti e prestigio, ma dietro le quinte si starebbe muovendo qualcosa di altrettanto interessante, destinato a intrecciare i destini dei due club ben oltre i novanta minuti.

Secondo le indiscrezioni, tra Torino e la Capitale sarebbe in corso un dialogo per uno scambio che avrebbe il sapore di un’operazione win-win: Weston McKennie alla Roma e Bryan Cristante alla Juventus.

Un’ipotesi suggestiva, che metterebbe sul piatto due centrocampisti dalle caratteristiche diverse ma perfettamente funzionali alle esigenze delle rispettive squadre.

Cristante, esperienza e fisicità; McKennie, duttilità e tanta corsa

Cristante, uomo chiave nello scacchiere giallorosso di Gian Piero Gasperini, porterebbe a Torino esperienza, equilibrio e quella duttilità tattica tanto apprezzata dai tecnici. McKennie, dal canto suo, rappresenterebbe per la Roma un profilo dinamico, capace di inserimenti e di intensità, ideale per dare nuova energia alla mediana capitolina. Una trattativa che, sulla carta, farebbe felici tutti: società, tifosi e allenatori compresi.

Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, il vero nodo è rappresentato dai contratti.

Bryan Cristante è legato alla Roma fino al 2027, una situazione che garantisce ai giallorossi una posizione di forza. Diverso il discorso per Weston McKennie, il cui accordo con la Juventus scadrà al termine della stagione in corso. Un dettaglio tutt’altro che secondario, che incide in maniera decisiva sulle tempistiche dell’operazione.

Juve, lo scambio può farsi a gennaio o a giugno, ma con un rinnovo di contratto ottenuto

Per dar vita a uno scambio alla pari, le due società dovrebbero muoversi nella prossima finestra di gennaio, quando il mercato invernale aprirà ufficialmente i battenti, oppure rimandare tutto all’estate. In ogni caso, prima di affondare il colpo la Juventus sarebbe chiamata a un passaggio obbligato: rinnovare il contratto dello statunitense almeno di un anno.

Senza questa mossa, McKennie rischierebbe di liberarsi a parametro zero, vanificando qualsiasi ipotesi di scambio.

Così, mentre il campo dirà chi avrà la meglio sabato sera, il mercato potrebbe presto raccontare una storia diversa, fatta di alleanze inattese e strategie condivise. Juventus e Roma, nemiche per una notte, potenziali alleate per costruire un centrocampo più funzionale alle richieste dei propri allenatori.