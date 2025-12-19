Dopo anni di amore, successi e qualche inevitabile incomprensione, l’avventura tra Antoine Griezmann e l’Atletico Madrid potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Al termine della stagione in corso, infatti, le strade del “petit diable” e dei Colchoneros rischiano seriamente di separarsi, mettendo fine a uno dei legami più iconici dell’era Simeone.

Griezmann, da centravanti intoccabile a seconda linea per Simeone

Il tempo, si sa, non fa sconti a nessuno. Classe 1991, Griezmann non ha più una carta d’identità verdissima e, secondo i segnali che filtrano da Madrid, il suo ruolo nello scacchiere del Cholo Simeone starebbe cambiando in maniera sensibile.

Da leader tecnico e uomo simbolo, il francese verrebbe ora considerato sempre più come un “comprimario di lusso”: l’attaccante da inserire a gara in corso per amministrare un vantaggio o tentare di ribaltare un risultato complicato. Non caso in 17 partite di Liga, il transalpino ha collezionato "appena" 649 minuti di gioco ufficiali.

Uno scenario che apre a riflessioni profonde sul futuro. Ed è proprio in questo contesto che si inseriscono le indiscrezioni lanciate da Ekrem Konur. L’esperto di mercato, attraverso un post su X, ha parlato di chance concrete che Griezmann lasci l’Atletico Madrid nel prossimo mese di giugno. Sulle sue tracce, secondo Konur, ci sarebbero diversi club europei, tra cui anche la Juventus.

Juventus, un possibile addio pesante a giugno da dover tamponare

Un’ipotesi che, in casa bianconera, trova terreno fertile. Non è un mistero, infatti, che la Juve rischi seriamente di perdere Dusan Vlahovic a parametro zero al termine della stagione. Un addio che libererebbe uno slot importante nel reparto offensivo, aprendo alla ricerca di un centravanti, o di un attaccante di esperienza, capace di garantire qualità, leadership e immediatezza.

A rendere il quadro ancora più interessante c’è un affare già in corso tra Juventus e Atletico Madrid: quello legato a Nico Gonzalez. L’esterno argentino è attualmente in Spagna in prestito e vi resterà a titolo definitivo per 30 milioni di euro qualora disputi almeno altre dieci partite di Liga da minimo 45 minuti ciascuna.

Una trattativa che potrebbe trasformarsi in un tavolo ben più ampio, nel quale l’Atletico potrebbe valutare l’inserimento proprio di Griezmann per alleggerire l’esborso economico verso i bianconeri di almeno 10 milioni di euro, cifra che rappresenta l’attuale valutazione del francese.

Fantamercato o pista concreta? Le prossime settimane diranno molto. Di certo, l’idea che Antoine Griezmann possa salutare l’Atletico non appare più così lontana. E la Juventus, silenziosa ma attenta, resta alla finestra.