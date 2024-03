Dalle stelle all'anonimato. Dopo essere stato al centro di diversi rumors di mercato sia in estate che nello scorso mercato invernale, Lazar Samardzic è ormai diventato un comprimario nel suo club, l'Udinese.

A certificarlo le panchine contro Salernitana, Lazio e Torino e un impiego in generale non più da titolarissimo come in passato: il serbo in estate dovrebbe lasciare Udine anche per via di un rapporto con l'ambiente ormai compromesso. La sua valutazione è di circa 30 milioni di euro.

I perchè del rendimento di Samardzic e i suoi numeri in stagione

Dopo aver visto sfumare il trasferimento all'Inter, considerato fatto date anche le visite mediche sostenute, e le voci nel mercato di gennaio sull'interesse di Napoli e Juventus, qualcosa nelle prestazioni di Samardzic si è rotto.

Gabriele Cioffi ha così iniziato a metterlo in discussione, relegandolo in panchina per tre partite consecutive, contro Salernitana, Lazio e Torino.

L'interesse manifestato da club come la Juventus in Serie A e il West Ham, insieme ad altre società in Premier League, rimane comunque un segnale della considerazione che il talento del giocatore suscita nel calcio europeo. E' parere comune infatti che il rendimento non sia stato più all'altezza delle aspettative per via di un aspetto mentale connesso allo sfumare di tutta una serie di trattative che venivano date per chiuse.

Le difficoltà incontrate dalla mezzala serba quest'anno sono evidenti nei numeri: Samardzic ha disputato 25 partite in Serie A segnando 3 reti (contro Salernitana, Napoli e Milan, gli ultimi due gol di una notevole fattura tecnica) e firmando 2 assist per i compagni. Nessuna presenza invece in Coppa Italia.

In assoluto, nelle 84 partite disputate in Serie A ha segnato 10 gol e fornito 8 assist ai compagni.

Le dichiarazioni del Football Director dell'Udinese Balzaretti su Samardzic

Nelle ultime ore, a parlare del calciatore serbo è stato anche il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Federico Balzaretti, che ne ha analizzato il momento evidenziando i risvolti sul ruolo che il centrocampista mancino ricoprirà di qui alla fine della stagione in Friuli: "È concentrato sull’Udinese.

È e sarà un valore importante per il finale di stagione. Crediamo nelle sue potenzialità. È in un percorso di crescita che gli servirà per il futuro. Dall’estate ha vissuto alti e bassi anche a livello emotivo. È un talento importante" ha dichiarato a Sky Sport durante l'evento TransferRoom.