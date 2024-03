Nelle scorse ore il giornalista sportivo Claudio Zuliani ha scritto un messaggio sul proprio account X, provocando quei tifosi della Juventus contro Massimiliano Allegri e domandandogli per quali ragioni preferirebbero un allenatore come Roberto De Zerbi, che con il suo Brighton è stato sonoramente sconfitto dalla Roma in Europa League per 4-0.

Zuliani punge i tifosi su Allegri: 'Lo volete cambiare per uno come De Zerbi che predica calma mentre perde le partite?'

"E voi volete cambiare allegri che predica halma con De Zerbi che dice calma mentre perde a Roma?

" questa è la provocazione diretta ai contestatori di Allegri e scritta da Claudio Zuliani sul proprio account X. Un messaggio, che il giornalista ha scritto a seguito della roboante sconfitta incassata per 4-0 in Europa League dal Brighton di De Zerbi dalla Roma di Daniele De Rossi e che in poche ore ha generato oltre 200 repliche di tifosi più o meno in linea con il suo pensiero.

Tra le risposte a Zuliani si leggono messaggi come questo: "Il fatto che De Zerbi stia perdendo 4-0 stasera non cambiano i tre brutti anni fatti con Allegri in panchina, che non ha dato uno straccio di identità e di gioco" o come questo: "Noi vogliamo cambiare Allegri perché sono tre anni che, a prescindere dagli zero trofei vinti, non è riuscito a dare un briciolo di gioco e di cattiveria alla squadra.

Poi di De Zerbi ce ne frega poco sinceramente".

Mentre qualcun altro afferma: "No, io vorrei solo cambiare Allegri con un allenatore che pratica un gioco piacevole. Onore alla Roma che ha avuto il coraggio di mandare via quel Mourinho per De Rossi, Allegri andrebbe bene per il Bayern Monaco, ma per la Juve con questi giocatori no".

Juventus, tanti tifosi stanno con Zuliani: 'Il fenomeno da Brescia anche in settimana ha preso quattro gol in coppa'

Di contraltare ai tanti tifosi non in linea con il pensiero di Zuliani, ce ne sono stati altrettanti in linea con il pensiero scritto dal giornalista: "Dedicato a quelli della tribù degli #Allegriout. E il fenomeno di Brescia la settimana scorsa ha preso quattro gol anche in una delle coppe che giocano in Inghilterra.

Però a lui interessa il gioco, l’estetica!", dice ironicamente un tifoso.

Mentre un altro aggiunge: "Diciamolo anche a quei rossoneri che hanno suggerito De Zerbi al posto di Pioli...prima di mettere alla porta Mister Stefano sarebbe meglio comprare un centravanti da almeno 25 gol a stagione".

Un altro utente ancora, allarga il discorso alle nuove filosofie di calcio che spesso vengono propinate da personaggi televisivi o addetti del mestiere: "Non caschiamo nei discorsi alla Adani. De Zerbi non c'entra nulla con gli sproloqui di certi personaggi: è diventato la bandiera di un fronte di polemiche pallonare, suo malgrado".