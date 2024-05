Nelle scorse ore la giornalista sportiva Fabiana Della Valle ha parlato sul proprio canale Youtube di quelle che sarebbero le priorità nel prossimo Calciomercato della Juventus indicate dal probabile nuovo allenatore bianconero Thiago Motta.

Della Valle: 'La priorità è il centrocampista, subito dopo il difensore e un portiere abile coi piedi'

La giornalista sportiva Fabiana Della Valle ha parlato sul proprio canale Youtube di quelle che sarebbero le priorità di mercato della Juventus: "Il nome che mette d'accordo la società e Thiago Motta è quello di Koopmeiners e la Juventus attualmente si ritiene avanti nell'intesa con il giocatore ed il suo agente, manca quella con l'Atalanta.

La carta da potersi giocare è Huijsen che piace a Gasperini, però non c'è accordo per la valutazione dei giocatori. I bianconeri infatti reputano troppi i 60 milioni di euro richiesti dai nerazzurri per il profilo del centrocampista olandese".

Della Valle, restando in tema calciomercato ha poi aggiunto: "L'altro obiettivo è Calafiori: lui acquista ancora più importanza se si pensa all'intesa che ha con Thiago Motta ed inoltre è giovane ed italiano, un fattore non da poco per la Juventus. Anche in questo caso però c'è il muro del Bologna, peraltro comprensibile visto che stanno ancora digerendo il passaggio del loro ex allenatore proprio alla Juve, però alla fine peserà la volontà del giocatore che potrebbe spingere per andarsene".

Sul capitolo portieri, la giornalista ha poi sottolineato: "Dopodiché Thiago Motta ha chiesto un portiere che sappia giocare con i piedi ed in merito a questo Giuntoli ha individuato il profilo di Michele Di Gregorio del Monza. La Juventus spera che se ne vada Szczesny, per il suo ingaggio pesante, e trattenere come secondo Perin".

Infine Della Valle ha riferito: "Al momento per la Juve il terzino non è una priorità: Di Lorenzo ad esempio lo prenderebbe solo se riuscisse a portarlo via dal Napoli ad una cifra bassa, cosa improbabile visto che il calciatore è valutato 20 milioni. In uscita si punta a cedere Kean e molti giovani verranno sacrificati. Tra questi ci potrebbe essere anche Soulé, che piace a Motta ma che allo stesso tempo potrebbe far guadagnare alla Juventus una cifra importante".

Juventus, tanti tifosi rispondono alla Della Valle: '60 milioni di euro per Koopmeiners sono troppi'

Tantissimi calciatori della Juventus hanno commentato le parole di Fabiana Della Valle: "Si a Koopmeiners, ma non a 60 milioni come richiesti dall'Atalanta. A quella cifra si potrebbero prendere Thuram e Samardzic", scrive un utente su Youtube evidentemente titubante.

Un altro poi aggiunge: "Il prezzo giusto per Koopmeiners sarebbe 45 milioni senza un solo euro in più, altrimenti ci sono tante altre soluzioni".