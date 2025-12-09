Nelle scorse ore Marcello Chirico è intervenuto sul suo canale YouTube scagliandosi in modo duro contro la Juventus e alcuni protagonisti della rosa bianconera, definiti senza mezzi termini “scarsi”. Nel mirino del giornalista è finito in particolare Manuel Locatelli, invitato a smettere di “dire banalità” e ad ammettere apertamente le difficoltà della squadra.

Juventus, Chirico non fa sconti ai giocatori bianconeri: 'Sono scarsi, veramente scarsi'

Il giornalista Marcello Chirico ha pubblicato un video su YouTube criticando in maniera dura i giocatori della Juventus: "Non sto rosicando per come è andata la partita, perché il Napoli è più forte della Juve e ha meritato di vincere.

Mi sto arrabbiando per quello che ho visto fare ai bianconeri sul campo del Maradona. Poi non mi sono piaciute le dichiarazioni a fine partita, le solite banalità dette dal capitano Locatelli. Lui dice: 'Io ci metto sempre la faccia, vorrei venire qui a raccontarvi delle vittorie, però dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e parlare anche la sconfitta. Vorremmo fare altre cose, però non ci riusciamo, facciamo troppi errori e dobbiamo migliorare per ottenere risultati'. Ok, ma sono mesi che sostiene le stesse cose e ogni volta Locatelli va davanti a una telecamera e dice queste banalità. La verità che, invece, dovrebbe dire Locatelli è una sola: che questa squadra è scarsa, veramente scarsa".

Ancora Chirico: "Ho letto che qualche tifoso della Juventus prova a difendere McKennie, ma come si fa? Mi sono andato a rivedere adesso gli highlights per capire come avesse potuto regalare al Napoli la palla del 2-1: nell'azione dietro di lui c'è Lang, che non lo spinge minimamente. Lui, anziché prendere male il pallone, lo colpisce perfettamente di testa e lo serve a Højlund. Su una cosa del genere come posso far finta di niente? Loro non sono miei fratelli, non sono miei parenti, sono giocatori della Juventus che dovrebbero sbagliare il meno possibile. Ma soprattutto, e adesso scendo su un luogo comune, sono persone strapagate e certi errori con un po' di concentrazione si eviterebbero".

Chirico ha concluso: "Proprio sabato Spalletti diceva in conferenza che McKennie è un calciatore coraggioso, uno che fa mille cose e che se gli dici di cambiare ruolo è sempre pronto.

Sì, il problema è che fa tutto e lo fa male. L'unico anno in cui ha fatto bene è stato quello con Pirlo, che lo faceva giocare soltanto mezzala, perché quella è la sua posizione".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Non sono solo scarsi, ma anche presuntuosi'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Il problema non è solo che sono scarsi. C'è anche la presunzione/pretesa di giocare sempre perché sono 'juventini dentro'", scrive un utente su Youtube. Un altro conclude scrivendo sarcasticamente: "McKennie, dopo aver cambiato tutti i ruoli possibili, al Maradona ha cambiato squadra".