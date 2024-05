Non ci sarebbero cambiamenti o problemi tra Thiago Motta e la Juventus nonostante le recenti voci circolate in queste ore. Come ha spiegato Fabrizio Romano, l'intesa tra le parti durerebbe fino a giugno 2027 e tutti i contratti sarebbero pronti per essere firmati. Le speculazioni su una presunta richiesta di Motta per uno stipendio di 5 milioni di euro sarebbero infondate. Il pacchetto totale di compensi per il tecnico italo brasiliano supererà i 4 milioni di euro, ma tale somma comprende anche i salari dei membri del suo staff. Thiago Motta, noto per il suo approccio tattico innovativo, sarebbe considerato una risorsa preziosa per la Juventus.

La società bianconera avrebbe piena fiducia nelle sue capacità e crederebbe fermamente nelle qualità dell’allenatore classe 82. Il club pensa che Thiago Motta possa guidare la squadra verso nuovi successi. L'imminente firma del contratto dovrebbe mettere a tacere tutte le voci di dissapori, confermando la solidità del rapporto tra l'allenatore e la dirigenza juventina.

La firma in programma la prossima settimana

La Juventus sarebbe pronta ad annunciare il suo nuovo allentato visto che Cristiano Giuntoli avrebbe scelto ormai da tempo Thiago Motta. La firma sarebbe in programma già nel corso della prossima settimana e probabilmente avverrà in Portogallo dove il tecnico si trova in vacanza. Dunque, non ci sarebbe alcun tipo di problema tra la Juventus e Thiago Motta e presto arriverà la fumata bianca.

Inoltre, il tecnico italo brasiliano non avrebbe alzato le sue pretese economiche, a dispetto di alcune voci che in queste ore avrebbe rivelato degli intoppi nella trattativa tra le parti. Dunque, ci vorrebbe solo un po’ di pazienza e poi dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. La Juventus dovrebbe comunicare ufficialmente che Thiago Motta prenderà le redini della panchina a metà giugno.

Il tecnico classe 82 sarebbe poi atteso a Torino solo a luglio quando la Vecchia Signroa si ritroverà per il raduno estivo.

Giuntoli pensa anche al rinnovo di Rabiot

In attesa che arrivi la firma di Thiago Motta, Cristiano Giuntoli è al lavoro per risolvere alcune questioni urgenti. Una di questa è il rinnovo di Adrien Rabiot. La volontà della Juventus è quella di tenere il francese che va in scadenza al 30 giugno.

La speranza è quella di risolvere tutto prima di Euro 2024. In casa bianconera trapelerebbe un cauto ottimismo visto che il rinnovo del numero 25 juventino sarebbe ritenuto fondamentale da parte di Thiago Motta. Il tecnico italo brasiliano conosce da diversi anni Adrien Rabiot e adesso vorrebbe allenarlo. Adesso si attenderà il tanto atteso faccia a faccia tra Cristiano Giuntoli e la mamma agente del francese, dopo summit si capirà definitivamente quale sarà il futuro del centrocampista francese.