Nelle scorse ore il giornalista Maurizio Pistocchi ha scritto sul proprio account X un messaggio dedicato alle indiscrezioni che vorrebbero Massimiliano Allegri a rischio esonero anticipato dalla Juventus per giusta causa dopo la presunta aggressione del tecnico nei confronti di alcuni membri della stampa nel post partita di Atalanta-Juventus. Dello stesso argomento ha scritto la propria opinione anche Riccardo Meloni.

Juventus, Pistocchi: 'Allegri ha capito che sta rischiando il licenziamento per giusta causa e perdere i 20 milioni di euro'

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha scritto un messaggio sul proprio account X commentando l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus pronta a valutare l'esonero anticipato di Massimiliano Allegri per la presunta aggressione che il tecnico toscano avrebbe perpetrato ai danni del giornalista Guido Vaciago nel post di Atalanta-Juventus di coppa Italia: "Allegri per bocca del suo legale smentisce Vaciago ma Vaciago conferma la sua ricostruzione.

È chiaro che Allegri ha capito che sta correndo il rischio che la Juventus risolva il suo contratto per giusta causa, il che farebbe risparmiare al club i 20 milioni di euro lordi del suo ingaggio". Il messaggio scritto da Pistocchi ha dunque catturato l'attenzione di tanti tifosi della Juventus: "Vaciago è il burattino della società, hanno trovato il modo per risparmiare 20 milioni con i loro metodi" scrive un utente X. Un altro, evidentemente avverso alla figura di Allegri aggiunge: "Sarebbe un finale molto ma molto bello per Max, alla fine non prende 20 milioni di euro, che sarebbe il minimo dopo lo schifo che ha fatto vedere in questi 3 anni…altro che coppa Italia". Un altro tifoso infine mette in discussione le giuste cause che porterebbero all'allontanamento di Allegri: "Maurizio ma quale sarebbe la giusta causa?

La sceneggiata che ha fatto in campo l' ha fatta anche altre volte ed è un comportamento scorretto in campo, per cui può incorrere in multe e squalifica, mandare a quel paese il proprio dirigente non credo possa causare licenziamento".

Meloni: 'Con il comportamento dell'Olimpico Allegri si è fatto un clamoroso autogol semplificando il lavoro di Giuntoli'

Anche il giornalista sportivo Riccardo Meloni ha scritto sul proprio account X delle conseguenze che potrebbe subire Massimiliano Allegri a livello contrattuale dopo la sfuriata avvenuta nel post partita di Atalanta-Juventus: "Con il comportamento dell'Olimpico Allegri ha fatto un clamoroso autogol, semplificando alla Juventus la sua uscita di scena e permettendo a Giuntoli anche di risparmiare sul suo stipendio in vista della prossima stagione. Tutto questo, con un trofeo in più in bacheca".