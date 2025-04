Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su Youtube dal giornalista Matteo Moretto, la Juventus avrebbe messo nel mirino Nuno Tavares della Lazio e Maxim De Cuyper del Brugge. Moretto ha poi parlato del futuro di Luka Jovic, fantasista con il contratto in scadenza col Milan.

Moretto: 'Tavares e De Cuyper due profili complicati ma seguiti dalla società bianconera'

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato sul canale Youtube di Fabrizio Romano e riferendosi alla Juventus e alle idee del club bianconero per potenziare le fasce ha rivelato: "La società piemontese ha messo gli occhi su Nuno Tavares della Lazio, anche se il terzino un po' per i costi, un po' perché quest'anno si è fatto male tante volte e un po' perché non è stato sempre cosi continuo nel rendimento, appare come una scelta considerata ma non in cima alla lista.

Il portoghese è comunque un profilo da tenere in considerazione e da seguire con attenzione"

Moretto ha poi parlato di quella che sarebbe l'alternativa di Tavares: "Un altro nome attenzionato dalla Juventus è quello di Maxim De Cuyper: il belga classe 2000 del Brugge è uno dei talenti più seguiti dell'intero panorama calcistico europeo e non a caso su di lui non c'é solo la vecchia signora ma anche altre società, tra cui club italiani ed esteri. In ogni caso Cristiano Giuntoli lo segue con grande interesse".

Moretto: 'Con Jovic la società parlerà prima di giugno'

Moretto si è poi focalizzato sul Milan e su quello che potrebbe essere il futuro di Luka Jovic: "L'attaccante ha deciso la semifinale di coppa Italia con l'Inter segnando una doppietta che ha permesso ai rossoneri di accedere alla finale col Bologna.

Le luci della ribalta ora sono tutte per lui, anche se in stagione ha giocato davvero poco sia per scelte tecniche sia per problemi fisici. Parliamo in ogni caso di un classe '97 e che quindi ha diversi anni di carriera davanti a se. Jovic e il Milan non hanno ancora parlato del futuro ma lo faranno prima di giugno, quando il contratto del centravanti terminerà col club lombardo".

Il giornalista ha poi spiegato: "In ogni caso il contrato firmato da Jovic coi rossoneri è molto particolare e permette alla società di rinnovare con l'attaccante anno dopo anno. Questo perché il Milan si è riservato di poter scegliere se continuare o meno con il serbo in base alla qualità delle stagioni vissute dal calciatore".

I tifosi commentano le parole di Moretto: "Jovic ci può stare'

Le indiscrezioni di Moretto hanno acceso i tifosi sul web: "Luka Jovic non é un fenomeno ma é indubbiamente un ottimo attaccante. Dunque come alternativa, può assolutamente starci ma ad una condizione. Vale a dire, dandogli fiducia", scrive un utente di Youtube.

Un altro della Juve poi aggiunge: "Mi piace tantissimo De Cuyper. Per una cifra intorno hai 15 milioni sarebbe perfetto"