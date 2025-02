Secondo le ultime indiscrezioni rivelate a Juventibus dal giornalista Giovanni Albanese, la Juve nella prossima estate potrebbe puntare il nome di Mateo Regeui, centravanti attualmente in forza nell'Atalanta. Per Albanese, l'italo-argentino, arriverebbe alla Continassa al posto di Milik.

Calciomercato Juve, Albanese: 'Retegui è nome da considera per la prossima estate'

Il giornalista Giovanni Albanese ha parlato a Juventibus dei possibili movimenti di Calciomercato che potrebbe effettuare la Juventus in estate, rivelando un nome nuovo per i bianconeri: "C'é la netta volontà di potenziare la rosa in continuità con la scorsa estate e in merito a questo non mi senti di smentire le indiscrezioni che vorrebbero la Juve su Osimhen, Tonali e Adeyemi.

Vorrei però aggiungere un altro nome a questa lista, quello di Mateo Retegui: il centravanti dell'Atalanta è un profilo da considerare e se messo in rosa al posto di Milik rappresenterebbe un upgrade della formazione bianconera. Il polacco si pensava potesse tornare abile ed arruolato ma dopo gli ultimi avvenimenti credo ci si debba mettere una croce sopra".

Albanese è poi sceso nel dettaglio delle voci di mercato che vorrebbero la Juve sulle tracce di Osimhen: "Che Giuntoli apprezzi il calciatore nigeriano è una cosa che sappiamo bene. Credo però che dei nomi accostati ai bianconeri la società se ne potrà permettere uno solo a livello economico e per questo la scelta ricadrà sul profilo più funzionale al progetto".

Il giornalista si è poi focalizzato su un tema caldo alla Continassa, quello di Dusan Vlahovic: "E' rimasto sotto una valutazione importante che ci porta a considerarlo un top, però in realtà lui sta attuando un percorso per diventare tale. Forse non dipende tutto da lui però se dobbiamo dare un giudizio obiettivo per quello che ha mostrato alla Juve e per quanto pesa in termini di stipendi alla società bianconera, beh allora dobbiamo dire che il serbo ha deluso".

Sul possibile futuro del serbo Albanese ha infine concluso: "Se Vlahovic facesse come McKennie e si adeguasse alle disponibilità del club bianconero in termini economici e allo stesso tempo alle richieste dell'allenatore Thiago Motta allora le cose potrebbero anche cambiare. Sono due fattori che devono andare in parallelo e oggi da quello che mi risulta tra le parti non coincide ne l'aspetto finanziario ne quello tecnico.

Quindi è difficile poter pensare ad un punto di incontro e so che di tentativi se sono stati fatti anche diversi da parte della società".

Juve, cosa porterebbe ai bianconeri Retegui

Retegui è un centravanti rapido, cinico e forte fisicamente, con un ottimo colpo di testa e fiuto per il gol. Per questo e soprattutto in ottica di un ruolo da riserva, alla Juventus potrebbe fare particolarmente bene, regalando ai bianconeri quello sprint necessario nelle gare difficili da sbloccare o da recuperare.