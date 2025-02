Secondo quanto riferito dalla giornalista Fabiana Della Valle su Youtube, il piano del ds della Juventus Cristiano Giuntoli sarebbe quello di chiedere al PSG il prolungamento del prestito di Kolo Muani per un altro anno, inserendo però una clausola per il riscatto obbligatorio nel 2026.

Della Valle: 'Il piano di Giuntoli è prolungare di un altro anno il prestito di Kolo Muani'

La giornalista Fabiana Della Valle ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della strategia che avrebbe in mente la Juventus per poter trattenere Kolo Muani alla Continassa: "Se continuerà a rendere così come ha reso finora, allora la società bianconera potrebbe muoversi per poterlo trattenere a Torino in un'operazione comunque non semplicissima, visti i costi che potrebbe comportare.

Per tale motivo nella testa di Giuntoli c'è l'idea di chiedere il rinnovo del prestito per un altro anno di Kolo Muani. Questo perché il centravanti pesa nel bilancio del PSG per 60-65 milioni di euro, una cifra fin troppo importante da investire per la Juventus".

La giornalista ha continuato dicendo: "Quindi la volontà di Giuntoli sarebbe quella di allungare il prestito, fissando già un obbligo di riscatto al 2026 per la stessa cifra che resterebbe a bilancio del PSG per Kolo Muani, evitando cosi al club transalpino una minusvalenza. Parliamo di una somma attorno ai 40-45 milioni. Ovviamente sono strategie che dovranno passare anche attraverso la volontà del giocatore stesso: se il francese volesse restare in Serie A e coi bianconeri, allora a quel punto bisognerebbe rinegoziare anche l'ingaggio con lui, perché attualmente guadagna 10 milioni e la Juve ne paga soltanto tre e mezzo".

Proprio su questo argomento Della Valle ha continuato: "Sappiamo che stipendi a doppia cifra, a parte quello di Vlahovic che abbiamo più volte detto essere un caso a parte, non esistono più alla Juventus e di conseguenza pare complicato immaginare che questa cifra venga data a Kolo Muani. La politica del club è questa attualmente e quindi questa qui è una strada su cui la Juventus intende lavorare, ma molto dipenderà dalle prestazioni di Kolo Muani e da come si integrerà nella squadra".

Juve, i tifosi commentano le parole di Fabiana Della Valle: 'Si giudicano i calciatori con troppa superficialità'

L'indiscrezione della giornalista ha catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "A me fa ridere la superficialità con cui si giudicano i giocatori. Kolo Muani ha fatto tre goal, con un pizzico di fortuna, ed è diventato un fenomeno.

Se smette di segnare per qualche partita e allora diventa scarso" dice un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Bene l’inizio di Kolo Muani, però va giudicato a lungo termine. Il vero colpo invece sarebbe Osimhen".