"La Juve vuole prendere Mateta e renderlo disponibile per la gara col Napoli" questa è l'indiscrezione di calciomercato rilanciata su Youtube da Gianni Balzarini. Il giornalista ha proseguito: "Sarebbe un record e siamo a lunedì, quindi c'è tempo fino a domenica per provare a tentare un'operazione molto importante. Io ho visto il giocatore nei riflessi filmati che girano sul web e ovviamente li vengono riportate le cose più belle o più importanti che il centravanti ha fatto. Dico questo, perché quando si guardavano i filmati su David o quelli di Openda si poteva pensare che fossero due calciatori molto forti, quindi queste cose vanno prese sempre con le pinze.

Perché poi dopo chiaramente i giocatori si scontrano un po' anche con la realtà del cambiamento di nazione, di campionato e quant'altro".

Balzarini esalta Mateta: 'Il francese sarebbe perfetto per la Juve, è una bestia fisicamente'

Balzarini ha proseguito: "Fatte le dovute premesse, dico che Mateta dai filmati, sarebbe il giocatore ideale per questa Juventus. Perché intanto è una bestia, diciamolo chiaramente: parliamo di un armadio alto, prestante, dotato di un tiro potentissimo, ma capace anche di giocare tecnicamente. Lo si vede segnare anche gol di ottima fattura dal punto di vista stilistico, quindi è uno che insomma sa giocare molto bene a calcio negli ultimi 30 metri e non necessariamente solo in area.

Quindi lo ripeto, è il giocatore che serve alla Juventus e non per tagliare fuori David. Perché si può anche giocare a due punte, con il canadese che gira attorno a Mateta e viceversa".

Balzarini ha concluso: "Questo ha il gol nelle corde e ha potenza fisica che, specialmente in partite come quella contro il Cagliari, probabilmente avrebbe fatto la differenza. Io peraltro resto dell'avviso che nella gara coi sardi se ci fosse stato Dusan Vlahovic, le chance di vincere sarebbero state sicuramente più alte".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'L'attaccante serve immediatamente'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juventus sul web: "Siamo quasi al 20 Gennaio e come sempre ci riduciamo all'ultimo!

L'attaccante serve immediatamente" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ma è una mia impressione o un dato di fatto che quando i giocatori interessano alla Juve ci sono mille difficoltà".