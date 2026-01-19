La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato di gennaio, consapevole che il tempo a disposizione si sta assottigliando rapidamente. Le esigenze della rosa sono chiare, soprattutto sulle corsie laterali, dove il club bianconero è alla ricerca di un profilo in grado di garantire spinta, affidabilità e duttilità tattica. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rilanciate su X dal giornalista turco Ekrem Konur, la dirigenza juventina avrebbe individuato in Noussair Mazraoui la prima alternativa concreta nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare a Oscar Mingueza, esterno del Celta Vigo che resterebbe il primo obiettivo per la fascia.

Mazraoui prima alternativa a Mingueza: occasione dallo United

Il nome di Noussair Mazraoui starebbe scalando posizioni nelle preferenze della Juventus proprio per le condizioni favorevoli dell’operazione. Il laterale marocchino, attualmente in forza al Manchester United, sarebbe infatti considerato un profilo cedibile dai Red Devils, pronti ad ascoltare proposte già in questa sessione invernale. La Juventus osserva con interesse soprattutto la formula: un prestito con diritto di riscatto rappresenterebbe la soluzione ideale per i bianconeri, intenzionati a rinforzarsi senza impegnare immediatamente risorse economiche elevate. Mazraoui, grazie alla sua esperienza internazionale e alla capacità di agire su entrambe le fasce, verrebbe ritenuto un profilo affidabile per completare il reparto, soprattutto se l’operazione Mingueza dovesse complicarsi per costi o tempistiche.

Il tempo stringe: decisione da prendere entro il 2 febbraio

Il fattore tempo, però, rischia di diventare determinante. Il mercato invernale chiuderà infatti il prossimo 2 febbraio e la Juventus non può permettersi di tergiversare troppo a lungo. Le valutazioni in corso dovranno presto trasformarsi in scelte definitive, anche perché l’esigenza di intervenire sulle fasce è considerata prioritaria da Luciano Spalletti. Ogni giorno che passa riduce il margine di manovra e aumenta il rischio di restare scoperti in un ruolo chiave per l’equilibrio della squadra. Ecco perché i prossimi giorni saranno decisivi: o l’affondo per Mingueza, oppure il cambio di rotta su Mazraoui, considerato un piano B di assoluto livello. La Juventus sa di dover accelerare, perché il countdown verso la chiusura del mercato è ormai entrato nella sua fase finale.