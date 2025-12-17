Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il futuro di Leon Goretzka potrebbe presto tingersi di nuovi colori. A rilanciare la notizia è Ekrem Konur, noto esperto turco di mercato, che su X ha rivelato come il Bayern Monaco starebbe seriamente valutando la possibilità di lasciar partire il centrocampista tedesco già nella finestra di gennaio.

Juventus e Napoli valutano l'occasione Goretzka a gennaio

Un’apertura significativa, che ha immediatamente acceso l’interesse di diversi club europei. In prima fila ci sarebbero Fenerbahçe e Galatasaray, pronti a contendersi un profilo di grande esperienza internazionale, ma anche alcune società di Premier League starebbero monitorando con attenzione l’evolversi della situazione.

Occhi puntati su Goretzka anche dalla Serie A, dove Napoli e Juventus seguono da vicino il dossier.

Una notizia che si incastrerebbe perfettamente con le esigenze delle due big italiane. Il Napoli di Antonio Conte, infatti, si prepara a un mercato di riparazione mirato: gli stop muscolari di Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa, entrambi destinati a restare ai box per diverse settimane, hanno creato un’emergenza in mezzo al campo che il club partenopeo vuole tamponare al più presto. L’arrivo di un centrocampista fisico e di spessore internazionale come Goretzka rappresenterebbe una soluzione immediata e affidabile.

Discorso simile per la Juventus, alle prese con una carenza numerica in mediana emersa in maniera evidente fin dall’inizio della stagione.

I bianconeri sono alla ricerca di rinforzi che possano garantire profondità, esperienza e personalità in un reparto spesso in difficoltà. Goretzka, pur non essendo il prototipo del play puro che l’ambiente bianconero avrebbe in mente, assicurerebbe comunque quel salto di qualità e quella leadership che la Juventus cerca da mesi per alzare il livello del proprio centrocampo.

Goretzka, il prototipo del centrocampista moderno

Dal punto di vista tecnico, Leon Goretzka è un centrocampista completo, capace di abbinare fisicità, dinamismo e intelligenza tattica. Alto, potente e dotato di grande forza atletica, il tedesco eccelle negli inserimenti senza palla, una delle sue qualità più riconoscibili, che lo rende pericoloso anche in zona gol.

Non è un regista puro, ma un interno moderno che ama accompagnare l’azione offensiva, attaccare l’area e dare sostanza alla manovra con tempi di gioco efficaci. In fase difensiva garantisce intensità, recupero palla e copertura degli spazi, sfruttando una lettura del gioco affinata negli anni al Bayern Monaco e in nazionale. La sua duttilità gli consente di agire sia in un centrocampo a due sia in una mediana a tre, offrendo equilibrio ed esperienza internazionale: caratteristiche che, soprattutto in Serie A, potrebbero fare la differenza in termini di personalità e impatto immediato.