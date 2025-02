Nelle scorse ore l'opinionista Fabio Bergomi ha registrato un video sul proprio canale Youtube commentando l'episodio del possibile rigore non concesso al Como nella partita con la Juventus per il presunto fallo di mano commesso da Federico Gatti. Bergomi ha poi parlato dell'Inter e della lotta scudetto col Napoli.

Fabio Bergomi: 'Mano di Gatti? Se al Var erano indecisi avrebbero dovuto far scegliere ad Abisso'

L'opinionista Fabio Bergomi ha parlato sul proprio canale Youtube tornando a commentare l'episodio arbitrale tanto discusso andato in scena tra Como e Juventus e che ha visto protagonista il difensore Federico Gatti.

"Non è accettabile apprendere che al VAR ci siano stati due arbitri dall'opinione contrastante per il fallo di mano del difensore bianconero e che uno abbia prevalso sull'altro, comunicando al giudice di gara che avrebbe potuto continuare. L'opinione di due professionisti dovrebbe contare alla stessa maniera e, in caso di indecisione, avrebbero semplicemente dovuto chiamare Abisso per fargli vedere l'episodio e farlo decidere. D'altronde era lui il fischietto in campo e fa questo mestiere proprio per attuare certe scelte e prendersi certe responsabilità. Come è andata invece è stato uno scandalo".

Parlando più in generale degli arbitri Bergomi ha poi detto: "Stanno succedendo troppi episodio e se continua cosi il campionato potrebbe terminare in un fini mondo, soprattutto se fino alle ultime giornate saranno in bilico discorsi come lo scudetto, la qualificazione alle coppe o la lotta per non retrocedere.

Bisogna che Rocchi indica una conferenza stampa nella quale spieghi bene le cose, si prenda le responsabilità per gli errori commessi e tracci una via per il futuro. Da quel che risulta invece, sembrano piuttosto fermi sulle loro scelte e continuano a difendere la loro categoria da errori grossolani commessi".

Riferendosi infine all'Inter Bergomi ha detto: "Con la testa e la voglia che ci hanno messo l'anno scorso, la formazione nerazzurra sarebbe andata a Firenze ed avrebbe vinto.

Ora c'é stato un calo fisico e gli infortuni, anche se questa è una scusante che colpisce tutte le squadre, ma sarebbe bastato un pareggio coi viola per approfittare del passo falso fatto dal Napoli e ci sarebbe potuto essere l'aggancio".

I tifosi dell'Inter rispondono a Bergomi: 'Ora arriveranno le partite fondamentali per lo scudetto'

Le parole di Bergomi sull'Inter, hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi nerazzurri: "Oggi ultima chiamata per il treno scudetto. Vincere per risalirci. E provare ad arrivare a Napoli-Inter con la possibilità di sorpasso" sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Arrivano le quattro partite fondamentali, chi riuscirà a mettere il naso avanti all'altro, alla vigilia dello scontro diretto, lotterà senza l'assillo della vittoria e vincerà lo scudetto".