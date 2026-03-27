Le strade della Roma e dell’Inter potrebbero incrociarsi nella prossima sessione estiva di calciomercato. Le due società, infatti, starebbero monitorando situazioni reciproche che potrebbero portare a un doppio affare. I nerazzurri avrebbero messo nel mirino già da gennaio Manu Koné, centrocampista giallorosso che potrebbe diventare uno dei sacrifici eccellenti dell’estate. Parallelamente, a Trigoria starebbe prendendo quota un nome proveniente proprio dalla rosa nerazzurra: quello di Carlos Augusto. L’esterno sinistro, arrivato all’Inter con grandi aspettative, ha trovato spazio ma senza riuscire a scalfire la titolarità di Federico Dimarco, restando spesso un’alternativa di lusso.

Inter su Koné: occasione e necessità giallorossa

Il centrocampista francese ha attirato l’attenzione dell’Inter per la sua capacità di unire qualità in fase di recupero palla e dinamismo nella costruzione del gioco. I nerazzurri vedrebbero in Koné un rinforzo ideale per aumentare intensità e profondità alla mediana. Tuttavia, l’eventuale trattativa dipenderebbe soprattutto dalla posizione della Roma, che potrebbe trovarsi costretta a fare cassa.

L’ipotesi di cessione nasce infatti dalla necessità di rispettare i paletti UEFA. In caso di mancata qualificazione alla Champions League, la dirigenza giallorossa dovrebbe generare plusvalenze e Koné, per età e rendimento, rappresenterebbe uno dei profili più richiesti.

Carlos Augusto, la soluzione per la fascia sinistra

Nel frattempo, a Trigoria si guarda con interesse alla situazione di Carlos Augusto. Il brasiliano, pur offrendo sempre prestazioni affidabili, ha trovato spazio limitato all’Inter, dove Dimarco resta il titolare indiscusso. Per questo motivo, il giocatore potrebbe valutare un trasferimento per trovare maggiore continuità. La Roma, da tempo alla ricerca di un terzino sinistro stabile, osserva con attenzione.

Il problema della corsia mancina, infatti, è stato evidente durante la stagione. Il tecnico Gian Piero Gasperini è stato spesso costretto ad adattare Wesley, fluidificante di destra, sulla fascia opposta. Una soluzione d’emergenza che evidenzia la necessità di un innesto naturale su quel lato del campo.

In questo contesto, Carlos Augusto rappresenterebbe un’opzione concreta e funzionale.

Dalla combinazione di queste esigenze potrebbe nascere un intreccio di mercato tra Roma e Inter: Koné verso Milano, Carlos Augusto verso la Capitale. Non si tratta ancora di una trattativa vera e propria, ma i presupposti ci sono. Le prossime settimane diranno se le due società decideranno di trasformare l’idea in un’operazione concreta.