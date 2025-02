L'opinionista Luca Gramellini ha commentato sul proprio canale Youtube l'eliminazione a sorpresa subita dalla Juventus in coppa Italia dall'Empoli. Secondo Gramellini i bianconeri e il tecnico Thiago Motta avrebbero fallito su tutti i fronti, mancando praticamente tutti gli obiettivi stagionali.

Gramellini: 'Purtroppo questa squadra è un fallimento totale e ha mancato tutti gli obiettivi'

"Purtroppo c'è solo un termine per descrivere il progetto Motta, fallimento", ha aperto così il suo ultimo video postato su Youtube Luca Gramellini.

L'opinionista, evidentemente amareggiato per l'eliminazione subita dalla Juventus in coppa Italia contro l'Empoli, ha poi continuato la sua disamina dicendo: "Devo commentare quello che è un fallimento e chi non ha il coraggio di dire questa parola non ha la benché minima idea di che cosa si stia parlando o di che cosa stia avvenendo alla Juventus.

Una società che l'estate scorsa aveva deciso di intraprendere un percorso nuovo, di ricostruirsi completamente e che quindi inevitabilmente avrebbe portato a vivere alti e bassi. Però in questi alti e bassi ci sono dei limiti e credo che nella sconfitta di ieri sera in casa contro l'Empoli si sia toccato il fondo".

Gramellini ha proseguito: "'La coppa Italia era l'ultimo torneo a disposizione per poter aggiungere un trofeo alla bacheca e se lo sono lasciati miseramente sfuggire non in semifinale o in finale, ma addirittura nei quarti di finale, in partita secca in casa contro un Empoli pieno di riserve. La Juve perde dunque contro i toscani, non supera i play-off di Champions, dopo non essersi peraltro qualificata in un girone assolutamente abbordabile.

Hai fallito in Europa e ora il fallimento diventa molto più grande perché non vai in semifinale di Coppa Italia nella sfida doppia che avresti potuto avere contro il Bologna, che invece affronterà l'Empoli per una semifinale che obiettivamente parrebbe indirizzata, almeno sulla carta".

L'opinionista ha poi concluso: "Per quello che a noi interessa è la Juve che sta facendo danni a destra e a manca, reiterati, perpetrati nel tempo e quindi è davvero uno scempio senza confine, senza fine, uno strazio".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Chi tiene in panchina Thuram per Koopmeiners non vuole bene a questa squadra'

Le parole di Gramellini hanno scatenato i follower dell'opinionista: "Una cosa è matematicamente certa: un allenatore che mette in campo Koopmeiners e tiene in panca Thuram, è un allenatore che non vuole bene alla Juve.

Sfido chiunque a dire il contrario", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Purtroppo (o per fortuna) non esiste squadre che facciano bene senza alle spalle una società forte. In questa Juventus possiamo cambiare allenatore, possiamo cambiare giocatori, ma manca la base e questa é molto più difficile da costruire rispetto ad una squadra di calcio".