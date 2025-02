Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani ha dedicato un commento su X alla Juventus, sottolineando come la società bianconera abbia preso un tecnico come Thiago Motta, spendendo tanti soldi sul mercato per vedere però sostanzialmente un peggioramento dei risultati che erano stati ottenuti dall'ex allenatore Massimiliano Allegri. Ravezzani ha poi detto la propria sulla situazione complicata che sta vivendo anche il Milan.

Ravezzani: 'Juve ha speso tanto, preso un tecnico presuntuoso e i risultati sono peggiorati, questa è la sintesi'

Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un messaggio nel quale riassume brevemente quelli che sarebbero stati gli step effettuati dalla Juventus negli ultimi mesi: "La Juve aveva individuato in Allegri la causa di tutti i suoi problemi.

Voleva un calcio più moderno. Ha preso un allenatore di moda e ha speso molto per la squadra. Il gioco è migliorato leggermente, i risultati sono peggiorati. Il tecnico è presuntuoso. Questa è la sintesi".

Ravezzani ha poi aggiunto: "Premesso che alla Juve conta solo vincere, il più volte sbandierato processo di costante crescita doveva portare almeno a eliminare il battibilissimo Psv dopo sei mesi di cura Motta. Tutto il resto sono patetici tentativi di giustificare l’inutile "anti-allegrismo" di un anno fa".

L'opinione di Ravezzani sul Milan

Il giornalista si è poi focalizzato sul Milan: "Hanno creduto che mettere tre novizi in altrettanti ruoli fosse una buona idea perché hanno sottovalutato la complessità del calcio.

I risultati sono peggiorati in modo verticale e si parla di rifondazione. Due anni persi e tifosi delusi. Cardinale cambierà i vertici un’altra volta".

Ravezzani ha poi concluso dicendo: "Quando Conceicao si vanta di aver fatto in campionato gli stessi punti di Napoli e Inter omette di dire che Napoli e Inter hanno totalizzato tre punti nelle ultime tre partite.

Quindi sta prendendo in giro chi lo ascolta o sé stesso".

Juventus, i tifosi rispondono a Ravezzani: 'Motta da la sensazione che non ammetterebbe mai un errore'

Le parole di Ravezzani hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus sul web: "Sì, Motta dà la netta impressione di uno che non ammetterebbe un errore di valutazione neanche sotto tortura.

Così, in una grande, non si fa molta strada. Temo che a fine stagione possano già silurarlo", scrive un utente su X.

Un altro poi scende sul piano tattico scrivendo: "Quello che nessuno dice è che quel 4-2-3-1 non è adatto a quel tipo di giocatori. Il centrocampo è lento e gli esterni non vengono mai dentro in aiuto. Inoltre la Juve non può giocare con una punta, sempre isolata in un'area vuota. Koopmeiners non é congeniale a quella disposizione".

Infine un tifoso precisa: "La Juve aveva individuato in Allegri la figura per rilanciarsi di nuovo nel calcio che conta, pagandolo come fosse un valore aggiunto. In tre anni, qualificazione Champions e una Coppa Italia, obiettivi minimi e non certo quelli per cui era stato di nuovo ingaggiato".