Secondo quanto riferito ai microfoni di Sportitalia dal direttore sportivo Pierpaolo Marino, il mercato di gennaio sarà determinante per la Juventus, squadra che con 2 innesti potrebbe puntare dritta allo scudetto. Discorso analogo, per Marino, varrebbe anche per club come Milan e Roma.

Juventus, Marino: 'Questo mercato di gennaio sarà decisivo e i bianconeri con 2 innesti sono da scudetto'

Il direttore sportivo Pierpaolo Marino è stato ospite nelle scorse ore ai microfoni di Sportitalia e parlando della sessione di calciomercato invernale di questo gennaio, ha sottolineato quanto potrebbe essere importante per i club di vertice: "Il mercato sarà decisivo perché mai come in questo gennaio, negli ultimi anni, non solo sarà determinante per la corsa Champions, ma anche e probabilmente per il discorso scudetto.

Perché la Juventus se dovesse azzeccare un paio di acquisti, diventa una squadra papabile per vincere il tricolore".

Ancora Marino: "Il Milan, se azzecca un paio di acquisti, diventa addirittura un'alternativa importantissima a Inter e Napoli e quindi è un mercato che sarà determinante. Anche la Roma, se dovesse prendere davvero Zirzkee e Raspadori diventa una squadra che può fare qualsiasi tipo di risultato, tenendo conto che Gasperini al girone di ritorno raddoppia il rendimento delle proprie squadre. Quindi saranno gli strateghi del mercato di queste squadre a essere i veri protagonisti. Penso invece che il Como vada considerato insieme all'Atalanta vada considerato un outsider".

Juve, obiettivo rinforzare l'esterno a sinistra e il centrocampo

Seguendo proprio le parole di Pierpaolo Marino, secondo il quale alla Juventus basterebbero un paio di innesti nel mercato di gennaio per diventare seriamente papabile per lo scudetto, il club bianconero sembra muoversi con decisione in questa direzione. Alla Continassa si lavorerebbe infatti su due profili mirati, uno per reparto, a conferma della volontà di alzare l’asticella nella seconda parte di stagione. Il primo obiettivo riguarda l’esterno alto a sinistra, individuato come rinforzo chiave per dare fiato e alternative a Kenan Yildiz: tra i nomi monitorati c’è quello di Federico Chiesa, pista affascinante ma complicata dalla posizione del Liverpool, intenzionato a trattare solo una cessione a titolo definitivo, e quello di Yannick Ferreira Carrasco, nome dell’ultima ora e in uscita dall’Al-Shabab.

Per il centrocampo, invece, sono diversi i dossier sul tavolo di Damien Comolli: da Franck Kessié dell’Al-Ahli, profilo di esperienza e fisicità, fino a Davide Frattesi, in uscita dall’Inter ma conteso anche dal Galatasaray, a testimonianza di un mercato che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni tricolori della Juventus.