Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Carlo Nesti, l'unico schema di una Juventus senza l'ausilio di Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao sarebbe quello di affidarsi all'estro di Kenan Yildiz.

Juventus, Nesti: 'Senza Vlahovic e Conceicao l'unico schema è dare palla a Yildiz e sperare che ci pensi lui'

Il giornalista Carlo Nesti ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e della prestazione fatta dai bianconeri in coppa Italia contro l'Udinese: "Senza Conceicao e Vlahovic, a lungo l'unico schema della Juve è stato palla a Yildiz e ci pensa lui.

In effetti il turco è stato quello che ha tirato di più senza avere fortuna. E' rimasto in campo contro ogni previsione per ben 83 minuti, nonostante la prospettiva della trasferta di Napoli. La Juve in ogni caso segna due gol regolari e uno annullato per un fuorigioco veramente millimetrico. Predominio assoluto contro una Udinese anche troppo rinunciataria. Di Gregorio poteva anche accomodarsi in panchina e non entrare neppure in campo. Per i primi 20 minuti di gioco l'80% del possesso palla. Convincente nel primo tempo l'efficacia della fascia destra con Kalulu, con Cambiaso e con McKennie. Io credo valga veramente la pena sottolineare in particolare le prestazioni di due giocatori che non si sono mai infortunati e che forse proprio per questo motivo hanno un ritmo partita nelle gambe superiore ai compagni.

Kalulu e McKennie, autentico jolly per ogni zona del campo".

Sul tema attaccanti Nesti ha poi concluso: "Al posto di Vlahovic, David, Openda oppure Yildiz eventualmente finto nueve? Beh, vedrete che quest'ultima soluzione tornerà utile a Spalletti, un po' come il Dybala di Gasperini nella Roma. In ogni caso, vista la partita con l'Udinese, occorre prendere atto del gol bellissimo per quanto in fuorigioco segnato da David, di alcune sue giocate da trequartista, da rifinitore. Per cui penso che si sia meritato la maglia di titolare per la partita contro il Napoli. Peccato per il solito lazzaretto della Juve, la difesa. Anche questa volta si è fermato qualcuno, si è fermato Gatti e non è poca cosa.

Lancio una petizione. Vogliamo vedere per più minuti in campo Zhegrova".

Juventus, i tifosi rispondono a Nesti: '

Le parole di Nesti hanno catturato l'attenzione della sua community: "Zhegrova è un fenomeno vero, uno di quei calciatori che riconciliano con il gioco del calcio (quasi sempre mancini) che come si diceva una volta valgono da soli il prezzo del biglietto. Irriverente e guascone come solo i sudamericani sanno fare pur essendo un kosovaro. Un po' Douglas Costa, un po' Omar Sivori. Con tutte le dovute proporzioni si intende" scrive un utente su Youtube. Un altro aggiunge: "Dissento sul gol in fuorigioco di David. Il Var ha fatto sparire due giocatori dell'Udinese che tenevano in gioco David, che tra l'altro ha segnato un euro gol. Quindi, per come la vedo io, il gol era regolarissimo".