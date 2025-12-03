La Juventus avanza in Coppa Italia con un 2-0 netto contro l’Udinese, una vittoria mai realmente in discussione e che dal campo ha offerto un responso chiaro. Pochissimo da obiettare sul risultato quindi, mentre su una decisione arbitrale andata in scena nel match dello Stadium sono sorte polemiche che hanno tenuto banco in queste ore. Nello specifico, si tratta del gol annullato a Jonathan David, per un dubbio fuorigioco. Un episodio di cui ha scritto su X anche il giornalista Giovanni Capuano.

David in fuorigioco, Capuano taglia corto: 'Nessun Candreva Bis; forse qualcuno dovrebbe chiedere scusa'

Il momento incriminato arriva al minuti 33 del primo tempo: David raccoglie un pallone filtrante e batte il portiere con una fucilata sotto la traversa. Il Var però richiama l'arbitro dopo un consulto, giudicando il canadese in posizione irregolare. Il nodo sta tutto nell’ultimo uomo: alcune immagini della diretta sembravano mostrare l’esterno dell’Udinese, Palma, leggermente più arretrato rispetto al centrale. Da qui l'ipotesi, circolata freneticamente sui social, che la sala Var potesse aver considerato come riferimento il difensore sbagliato.

A fine gara, però, gli stessi fotogrammi analizzati con maggiore precisione hanno chiarito la dinamica: David era comunque oltre la linea difensiva, e il fuorigioco rimaneva tale indipendentemente da Palma.

Una conclusione che, almeno teoricamente, avrebbe dovuto placare il dibattito. A mettere il punto sulla questione, anche in maniera provocatoria, è stato questa mattina il giornalista Giovanni Capuano, che su X ha lanciato una stoccata a chi, durante la partita, aveva accusato gli arbitri di un nuovo torto ai danni della Juventus. "Insomma, tanto per cambiare si è discusso sul nulla. Non c’è stato nessun caso Candreva bis. In teoria ci vorrebbero delle scuse, ma non accadrà…", ha scritto Capuano, facendo chiaramente riferimento alle reazioni di molti tifosi bianconeri.

Il precedente evocato: il “caso Candreva”

Capuano nel messaggio scritto su X fa evidentemente riferimento a un episodio che rimane scolpito nella memoria del tifo juventino: il famoso caso del gol annullato a Bonucci contro la Salernitana nella stagione 2022/23.

In quell’occasione, la posizione di Antonio Candreva, che teneva in gioco il difensore bianconero, venne clamorosamente ignorata nelle valutazioni del Var, provocando uno dei casi arbitrali più discussi degli ultimi anni. Un precedente talmente emblematico da essere diventato sinonimo di errore evidente e, comprensibilmente, un riflesso condizionato ogni volta che un episodio simile coinvolge la Juventus.